Galerie: Découvrez The Animal Crossing: New Horizons Museum en mode à la première personne

Animal Crossing: New Horizons a une nouvelle mise à jour massive, et la nouvelle application Pro Camera est l’un des derniers ajouts.

La nouvelle application pour appareil photo ajoute deux fonctionnalités importantes : l’appareil photo portable et l’appareil photo sur trépied (apprenez à les déverrouiller et à les utiliser dans notre guide), vous pouvez donc désormais prendre des selfies et des photos rapprochées à la première personne.

Mais vous pouvez également vous déplacer en utilisant la caméra à la première personne, ce qui signifie… vous pouvez maintenant explorer le Musée avec votre visage. Vérifiez-le:

Ceci n’est qu’un petit échantillon de toutes les possibilités offertes par cette nouvelle caméra à la première personne. Prenez des gros plans de Brewster et accrochez-les dans votre chambre comme un crétin, ou soyez des cinglés comme nous et prenez des photos souvenirs du caca fossilisé.

ehehehehehe

Sachez simplement que vous ne pouvez pas regarder derrière vous en mode première personne. Pour ne pas vous effrayer ou quoi que ce soit… le jeu ne vous laissera pas faire !

Quelle est la chose la plus cool que vous ayez vue ou faite en mode à la première personne ? Faites le nous savoir dans les commentaires!