Galerie des horreurs : les pires performances de la NBA

D’une manière générale, on parle généralement de matchs historiques, extraordinaires, de performances colossales des meilleurs joueurs de la meilleure ligue du monde… mais il y a aussi l’envers de la médaille. Des matchs à oublier, des soirées de tournage horribles, des performances dont rien ne sort… Ce sont, sûrement, les pires lignes statistiques qui ont été vues dans la NBA :

Andre Roberson : le « jeu du zéro »

Le garde Andre Roberson était un expert défensif dans le redoutable Thunder de Kevin Durant et Russell Westbrook, l’équipe qui peut être championne en 2016. Un bouledogue formidable qui, cependant, était très limité en attaque, sans capacité de création et avec un horrible mécanique de tir. Maintenant, il essaie de reprendre le pouls de sa carrière (il a 28 ans) après l’enfer qu’il a subi une terrible blessure au genou gauche et qui l’a fait arrêter pendant 30 mois et plus de 900 jours. Il est revenu en juillet, dans la bulle de Floride. Il n’a jamais marqué plus de 6,6 points en moyenne en une saison (2016-17). Mais lors du précédent, 2015-16 (celui de la mythique finale de l’Ouest que le Thunder a perdu 4-3 contre les Warriors), Roberson a laissé l’un des pires matchs offensifs que la NBA ait connu. Le 25 février 2016, il a joué 22 minutes contre les New Orleans Pelicans. Il a tiré deux fois au panier et a raté les deux. Il n’a eu aucun point, aucun vol, aucun blocage, aucune assistance, aucun rebond, aucune perte et même aucune faute personnelle. Quelque chose de presque impossible en 22 minutes, pratiquement la moitié du match.

Reggie Miller et la catastrophe contre les Lakers

Reggie Miller, le légendaire gardien des Indiana Pacers, a été cinq fois étoile et a obtenu des moyennes de plus de 18 points tout au long de sa carrière (1987-2005, toujours avec les Pacers). Tireur mortel et joueur très compétitif, il a mené en 2000 ses Pacers extrêmement coriaces jusqu’en finale, où il n’a rien pu faire contre les Lakers de Kobe Bryant et Shaquille O’Neal, qui ont remporté le premier de leurs trois anneaux d’affilée. une finale résolue en six matchs (4-2) et dans laquelle Shaq a récolté en moyenne 38 points, 16,7 rebonds et 2,7 contres. Lors du premier match, les Lakers ont gagné 104-87 (43 + 19 de Shaquille) en une performance désastreuse de Miller : 7 points, 2 rebonds, 4 passes décisives… et 1/16 de field goal. Son seul panier est venu au troisième quart.

Russell Westbrook, complètement sec

Westbrook était le joueur par excellence de la NBA en 2017. Il a été neuf fois étoile et a accompli quelque chose d’incroyable à l’ère moderne : réaliser en moyenne un triple-double pendant trois saisons consécutives (2016-19). Ce sont les années où il était un mâle alpha dans le Thunder après le départ de Kevin Durant, des saisons de nombre de monstres au cours desquelles il a vu son efficacité en tant que tireur et buteur chuter de façon spectaculaire. Avant cela, en 2011 (28 décembre), il a vécu une nuit particulièrement horrible : 4 points contre les Grizzlies de Memphis, tous issus de la ligne du personnel. Aux tirs du terrain et en près de 40 minutes sur le terrain, il a inscrit un douloureux 0/13. De plus, il a capté trois rebonds et distribué six passes décisives mais a également terminé avec quatre revirements.

Le match décisif dans lequel s’enfonce Kenyon Martin

Les Nets, toujours dans le New Jersey, ont disputé deux finales NBA d’affilée. En 2002, ils n’avaient aucune option (4-0) contre les Lakers de Kobe et Shaquille et un an plus tard, ils sont devenus 2-2 contre les Spurs mais ont perdu deux matchs de suite et le titre (4-2). Lors de cette finale, l’attaquant Kenyon Martin a récolté en moyenne 14,7 points et 10 rebonds par match. Mais il est resté à 34% des buts sur le terrain contre la terrifiante défense des Spurs de Popovich. Le sixième match, qui s’est avéré décisif, il a vu Martin s’effondrer complètement : il a terminé avec 8 points mais a raté 20 paniers : 3/23 au total. Un total de 13%.

Total zéro pour Tony Snell et Joel Anthony

Roberson n’est pas seul dans les jeux sous zéro. En février 2017 et avec les Milwaukee Bucks, le gardien Tony Snell a joué 28 minutes contre les Utah Jazz au cours desquelles il a ajouté 0 points, 0 rebonds, 0 passes décisives, 0 interceptions et 0 contres. Il a raté deux tirs et commis une faute… et c’était là toute sa contribution statistique. Cependant, ce n’était pas le record de minutes jouées avec le quintuple zéro : en 2011, l’attaquant de puissance Joel Anthony, qui a joué dans le Miami Heat, Il a joué 28 minutes et 46 secondes contre les Blazers et a également terminé avec zéro point, rebonds, passes décisives, interceptions et blocs.

La fête martienne de Richard Hamilton

Rip Hamilton, le garde insaisissable des champions des Pistons 2004, un buteur mortel à longue distance, a réalisé quelque chose de surprenant dans la saison suivant la saison du titre (6 janvier 2005) : n’a pas marqué en jeu et a été le meilleur buteur de son équipe. Ce fut un match terrible (défaite 101-79 contre les Grizzlies) dans lequel son équipe a chuté à 31% au tir depuis le terrain. Hamilton a affiché un tir de 0/10 mais a terminé avec 14 points alors qu’il est allé à un 14/14 immaculé de la ligne du personnel.

La catastrophe collective des Chicago Bulls

Après la dernière danse (saison 1997-98) et le deuxième triplé en huit ans (1990-1998), les Bulls se sont lancés dans la reconstruction lors de la saison 1998-99. Presque tout le monde était parti, Jordan en tête, et l’équipe de l’Illinois a terminé avec 13 victoires et 37 défaites. C’était une saison de lock-out de 50 matchs et ni Phil Jackson, Scottie Pippen, ni Dennis Rodman n’étaient là. Le 10 avril 1999, ces misérables Bulls ont touché le fond contre le Heat de Miami : 49 points, le moins d’une équipe dans un match de NBA. Par quarts, ils ont ajouté 8, 15, 10 et 16. Dans les buts sur le terrain, ils ont signé 18/77 (23,4 %). Ils n’ont pas fait de triple (0/9) et ont raté près de la moitié des lancers francs (13/24).