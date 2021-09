Galerie : La Panasonic Q est-elle la plus belle console Nintendo de tous les temps ?

Image : La vie de Nintendo

Cette semaine, la Nintendo GameCube fête ses 20 ans. Ce système accrocheur a peut-être lutté contre l’incroyable puissance de la PlayStation 2, mais peu diraient que la machine de Sony était plus attrayante d’un point de vue purement physique. Le GameCube boxy, avec sa poignée de voyage inhabituelle, est une véritable icône du design et son esthétique attrayante est peut-être l’une des principales raisons pour lesquelles il reste si apprécié, même après deux décennies.

Cependant, il est facile d’oublier qu’une variante encore plus attrayante du GameCube existe – bien que, avec des ventes rapportées de seulement 100 000 unités, on ne puisse pas vous reprocher de n’en avoir jamais vu en chair et en os. Le Panasonic Q fait suite à la Sharp’s Twin Famicom – une console Nintendo qui n’a pas été fabriquée par Nintendo elle-même, mais une autre société sous licence – et pour de nombreux collectionneurs, c’est le joyau du fandom de Nintendo.

Il est facile de comprendre pourquoi le Panasonic Q existe. Le GameCube était le seul système parmi les trois consoles principales de l’époque (PS2 et Xbox étant les autres) à ne pas prendre en charge le nouveau format de film DVD sophistiqué qui venait d’arriver sur le marché, donc, en introduisant un modèle spécial qui faisait tout (y compris la lecture de CD de musique et de CD MP3), Panasonic pourrait potentiellement se tailler une niche rentable pour les fans de Nintendo les plus exigeants. En plus de la fonctionnalité multimédia supplémentaire, le Panasonic Q est vêtu de l’une des coques les plus magnifiques jamais vues. Le panneau avant en miroir est orné de boutons, tandis que le boîtier en métal dégage positivement l’impression d’un équipement audiovisuel haut de gamme. Qui n’en voudrait pas ? Eh bien, avec un prix de détail de 41 000 (environ 375 $) par rapport aux 25 000 (227 $) demandés pour le GameCube standard au lancement, le Panasonic Q n’allait jamais être une proposition de marché de masse, d’où les ventes lamentables susmentionnées . La console a été abandonnée à la fin de 2003.

Images : la vie de Nintendo

Il convient de noter que la lecture de DVD était limitée à la région 2, car le Panasonic Q n’a jamais été vendu en occident, mais de nombreux importateurs proposeraient des unités modifiées pouvant exécuter des disques d’autres régions. Le Q prend en charge une large gamme d’accessoires GameCube, à l’exception la plus notable étant le Game Boy Player, qui ne rentre pas sous le système en raison de son empreinte différente. Cependant, un Game Boy Player unique a été fabriqué spécifiquement pour le Panasonic Q et est incroyablement cher de nos jours.

On peut en dire autant de la machine elle-même. En raison de son design magnifique, de sa fonctionnalité DVD et de sa faible production, le Panasonic Q est désormais l’un des composants les plus recherchés du matériel Nintendo. Etant donné qu’il est possible de se procurer une GameCube d’occasion pour un prix très raisonnable (sans parler du fait que les lecteurs DVD ont depuis été supplantés par les lecteurs Blu-ray), il y a peu de raisons d’investir dans un Panasonic Q en 2021, au-delà à quoi elle ressemble – mais alors, quand une console est aussi belle que celle-ci, c’est peut-être toute la raison dont vous avez besoin.

Images : la vie de Nintendo

Le Panasonic Q est-il magnifique, ou pensez-vous qu’il est moche ? Votez dans le sondage ci-dessous et laissez un commentaire pour nous dire, ainsi qu’au monde, vos réflexions sur ce sujet.