Galerie: Le photographe de voyage Austin Mann montre les superbes résultats de l’appareil photo de l’iPhone 13 Pro

Chaque automne, le photographe de voyage Austin Mann partage un regard très détaillé et technique sur les dernières avancées de l’appareil photo iPhone. Cette fois-ci, Mann a mis l’iPhone 13 Pro à l’épreuve dans le parc national de Ruaha en Tanzanie.

Mann a partagé les images et les vidéos étonnantes qu’il a capturées avec l’iPhone 13 Pro dans son examen approfondi de l’appareil photo ce matin :

Nous avons passé la semaine dernière dans le sud de la Tanzanie, à explorer ce vaste habitat naturel et à capturer toute sa beauté avec l’appareil photo de l’iPhone 13 Pro. En regardant le discours d’Apple sur la sortie de l’iPhone de cette année, j’étais très enthousiasmé par la nouvelle capacité macro, l’augmentation du zoom téléobjectif et le mode cinématique. En embarquant sur mon vol, je me suis rappelé les réponses que je cherchais : Comment cette nouvelle technologie va-t-elle

Mann a couvert à peu près tout ce que vous pouvez imaginer lorsqu’il s’agit de tester le système de caméra de l’iPhone 13 Pro, y compris la nouvelle fonction macro, le nouvel objectif ultra large, le mode cinématique, le téléobjectif 3x, les styles photographiques et bien plus encore.

Découvrez la superbe vidéo de 10 minutes de la critique sur le site Web de Mann. Pour tous les détails, assurez-vous de consulter la critique complète et Mann fera également bientôt une AMA sur Instagram Stories, alors suivez-le sur cette plate-forme pour en savoir plus.

Et voici quelques-uns des clichés incroyables :

Alors que Mann a beaucoup d’éloges pour ce qu’Apple a pu faire avec le système de caméra iPhone 13 Pro, il a également partagé trois façons spécifiques d’améliorer les choses :

1) Meilleure protection contre le vent pour le microphone interne de l’iPhone. Taylor a filmé tout le contenu animé avec l’audio sur l’appareil photo de l’iPhone 13 Pro +. Le microphone interne est impressionnant et a une belle tonalité dans la plupart des cas mais il a quand même vraiment du mal, même avec une légère brise. 2) J’aimerais pouvoir désactiver complètement le zoom numérique. J’aimerais pouvoir choisir entre mes perspectives d’objectif « principales » de 13 mm, 26 mm et 77 mm et rien entre les deux. Parfois, lorsque je change d’objectif, je me retrouve accidentellement coincé entre les deux et je n’ai jamais trouvé la qualité du zoom numérique utilisable. Pour cette même raison, si j’avais la possibilité, je choisirais également de désactiver le zoom numérique en basse lumière qui se produit avec le téléobjectif 3x. 3) Je souhaite que l’interface utilisateur du mode Nuit vous permette de régler manuellement l’exposition votre durée d’exposition, puis de passer à autre chose. Souvent, il dira 30 secondes, puis passera juste avant d’appuyer sur le déclencheur.

Encore une fois, consultez la critique complète pour encore plus de conseils de photographe pour ceux qui partent en safari, des conseils d’achat pour iPhone 13, en utilisant le mode Focus dans iOS 15, et plus encore.

