Galerie : Les gagnants du Swift Student Challenge commencent à recevoir des cadeaux exclusifs de la WWDC21

Apple a officiellement annoncé hier les gagnants de son WWDC Swift Student Challenge. Suite à cette annonce, les premiers packs de butins ont commencé à arriver aux développeurs avec un bonnet, des épingles en émail, etc.

Le lecteur et développeur de . Chain Reaction Games a partagé des images du butin sur Twitter cet après-midi. Les gagnants du Swift Student Challenge reçoivent un sweat à capuche, un bonnet, une collection d’épingles en émail et une note commémorative qui dit :

Vous mettez vos compétences en codage à l’épreuve et êtes maintenant un gagnant du WWDC21 Swift Student Challenge. Le terrain de jeu Swift que vous avez construit reflète l’innovation et la créativité, deux choses qui nous tiennent à cœur chez Apple. Et nous sommes ravis de vous présenter ce prix exclusif et bien mérité. Nous apprécions votre enthousiasme pour les technologies Apple et sommes extrêmement heureux de soutenir vos efforts de codage.