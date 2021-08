Galerie: Régalez vos yeux sur 20 nouvelles captures d’écran de Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl

Image : La société Pokémon

Les Pokémon Presents de la semaine dernière nous ont donné un nouveau regard sur Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl, les remakes à venir des titres préférés des fans de la génération 4, Pokémon Diamond & Pearl. La réception des nouvelles images a été agréablement positive, le consensus général semblant être que les jeux sont meilleurs qu’ils ne l’étaient lors de leur projection initiale (ce qui est peut-être à prévoir) et que les nouvelles fonctionnalités et les retours présents sont tous les bienvenus. .

Si vous vous sentez enthousiasmé par leur sortie après cette présentation, vous voudrez sans aucun doute plonger directement dans ces nouvelles captures d’écran ci-dessous. Nous avons partagé 20 nouveaux écrans au total (grâce à Serebii), démarrant les choses avec un aperçu de certaines des options de personnalisation proposées – une fonctionnalité qui est nouvelle pour les remakes.

Ensuite, quelques scènes de bataille :

Et le Pokémon Starter parmi lequel vous choisirez. Qui allez-vous choisir ?

Un rapide coup d’œil à certains des paysages mis à jour de Sinnoh – et la confirmation que votre Pokémon vous suivra dans le style HeartGold & SoulSilver.

Et enfin, voici les Pokémon Starter qui donnent tout dans un Concours :

