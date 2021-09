Galerie: Régalez vos yeux sur 21 captures d’écran de Bayonetta 3

in

Image : PlatinumGames

Les images de Bayonetta 3 sont enfin sorties dans la nature, et nous avons les captures d’écran pour le prouver.

Oui, comme vous le savez probablement déjà, le premier trailer de Bayonetta 3 a finalement été dévoilé lors du Nintendo Direct de la semaine dernière. Mettant en vedette à peu près autant de monstres terrifiants et de sorcières impertinentes que vous l’espériez, le clip montrait ce qui promet d’être un nouveau titre ambitieux pour la série, et que les fans attendront sans aucun doute d’autant plus qu’ils auront enfin vu leur premier aperçu.

Couplant les images, PlatinumGames a également partagé une collection de captures d’écran du jeu sur son site officiel. Nous avons pensé les partager avec vous ici, car trop de Bayonetta n’est tout simplement pas une chose, n’est-ce pas ?

Images : PlatinumGames

Images : PlatinumGames

Ici, nous voyons un bon garçon et un très mauvais garçon :

Images : PlatinumGames

Le chaos partout :

Images : PlatinumGames

Images : PlatinumGames

Et il y en a plein d’autres d’où ça vient…

Images : PlatinumGames

Avez-vous hâte de découvrir Bayonetta 3 lors de son lancement exclusif sur Switch l’année prochaine ? Rappelez-vous, Hideki Kamiya a dit que cela dépasserait toutes vos attentes – donc pas de pression, alors !