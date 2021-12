Galerie: Répartition de la bande-annonce de Sonic Movie 2 – Biplans, snowboards et mobiles à œufs

Image : Photos Paramount

La révélation de la bande-annonce de la suite du film Sonic à venir – judicieusement intitulée Sonic le hérisson 2 – lors des TGA d’hier, les fans ont pu regarder (et écouter) Knuckles pour la première fois. Il comportait également un tas de clins d’œil à la série de jeux et plusieurs éléments que les fans auraient pu s’attendre à voir dans le premier film. Vous savez, les émeraudes du chaos, les grosses moustaches, ce genre de choses.

Il y a beaucoup de choses dans la bande-annonce de 2 minutes, donc ci-dessous, nous présentons une répartition de la galerie de certains des plus grands moments. Il y a aussi un sondage à la fin où vous pouvez nous dire maintenant ce que vous en avez pensé.

La bande-annonce s’ouvre avec Sonic se préparant pour la nuit de la lutte contre le crime, avec de jolis détails de chaussures/gants/chien chili :

Batman obtient une mention de dialogue (et le compositeur de Sonic Tee Lopes nous a rappelé le « Blue Justice » original du chariot Mega Drive Sonic), bien que la façon dont il saute du bâtiment ressemble plus à Spider-Man.

Blue Justice, marque déposée. pic.twitter.com/7ajgzgx8VM – Tee Lopes (@teelopesmusic) 10 décembre 2021

Sonic réquisitionne un camion volé d’un crime, bien que les choses tournent mal. Il semble que les bonnes intentions aient parfois des conséquences inattendues, comme nous l’apprend le retour de James Marsden… euh, comment s’appelait déjà son personnage ? Nous oublions. Allons-y avec ‘John McEverydude’. Quoi qu’il en soit, le propriétaire/tuteur de Sonic lui donne quelques conseils sur un bateau.

Aussi amusant que la bande-annonce ait l’air, espérons qu’ils gardent les zingers pour le film proprement dit, car le dialogue dans la bande-annonce était à peu près sans rire – même sans sourire narquois.

Quoi qu’il en soit, la conversation paternelle se poursuit sur des scènes inquiétantes de malheur imminent et des images de Sonic faisant l’idiot comme le hérisson puissant mais immature qu’il est. Grand pouvoir, grande responsabilité et qu’avez-vous. Sonic a la chair de poule. blague d’Oprah. Couper.

Maintenant, nous voyons le retour de Robotnik sur Terre d’où qu’il soit – Mobius, vraisemblablement. Son assistant est fou de joie. Cue faible calembour et gémissement.

Ace explique à son laquais ce qu’il a fait, et nous avons un premier aperçu d’une véritable «chose» Sonic: une Chaos Emerald. Vert aussi ! La domination du monde arrive.

Et regarde! C’est un autre incontournable de Sonic — Tails ! Et une autre photo détaillée de chaussures. Les amateurs de gros plans des pieds semblent être bien accueillis pour cette fois :

Maintenant, place à de l’action de biplan et à quelques lignes légères sur le Tornado alors que Robotnik lance un tas de missiles. C’est comme Sky Chase Zone avec impertinence.

Des coupes rapides entre Sonic passant à travers un couloir/tunnel enflammé ramassant des bagues, Robotnik se faisant presque couper sa moustache, Jane McEverydude et sa sœur high five-ing, et Sonic et Tails se présentant dans un pavillon d’hiver d’une certaine description, au dégoût des habitants.

Sonic va vite, comme à son habitude. De plus, Sonic fait du snowboard et attrape des missiles avant de les renvoyer d’où ils viennent.

Maintenant, place à la grande révélation – les Knucks, dans toute sa gloire à la Idris Elba ! Il n’est pas intéressé par le pouvoir lumineux de Sonic, il a ses propres mouvements. De toute évidence, Robotnik l’a convaincu que Sonic est le méchant.

Si vous ne vous attendiez pas à ce que Knuckles soit un antagoniste… allez les gens ! Faites vos devoirs Sonic.

Robotnik fait les présentations tardives, Sonic est à terre pour le compte, carte de titre avec les jolies petites queues sur le ‘2’. Boom!

Et nous y sommes ! Qu’avez-vous pensé de la bande-annonce ? Faites-le nous savoir dans le sondage ci-dessous.

