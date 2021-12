Galerie : Rick Allen peint les légendes

Rick Allen de Def Leppard a lancé une gamme de tirages d’art. Le batteur a toujours été passionné par la photographie et l’art, et ayant vécu en Californie au cours du dernier quart de siècle, il a eu ces dernières années de nombreuses expositions personnelles à travers l’Amérique.

Sa ‘Legend Series’ est une gamme de peintures de collègues rock stars, dont Eddie Van Halen, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, Tom Petty, John Lennon, Freddie Mercury, Prince, Johnny Cash et, plus récemment, feu Charlie Watts.

Une partie du produit de chaque vente est reversée aux programmes pour anciens combattants via le projet Résilience. Classic Rock a rencontré Allen pour parler de portraits, de personnes et de palettes.

Vous avez peint un tableau pour votre mère quand vous aviez cinq ans, mais quand avez-vous vraiment pris un pinceau pour la première fois ?

J’ai eu le virus quand j’étais gosse. Je n’ai pas de formation formelle, mais j’aime beaucoup l’idée de la peinture full-contact, où il y a de la peinture partout – plus au plafond que sur le papier lui-même. Quand ma plus jeune fille est née, il ne nous a pas fallu longtemps pour peindre ensemble. C’est ce qui a ravivé ma passion.

Comment décririez-vous votre style de peinture ?

Grumeleux [laughs]. L’une des techniques que j’aime le plus est de prendre une photo que j’aime, de la faire au format affiche et de la dessiner. Cela rend les choses beaucoup plus faciles.

Vous avez peint de nombreux portraits en tant que Légendes. Selon vous, lequel capture le mieux son sujet ?

Je suis le plus fier de celui de Steve Clark [the Def Leppard guitarist who died in 1991]. C’était mon premier, et quoi de mieux pour lui rendre hommage ? J’ai envoyé une photo du tableau à ma mère, qui est toujours en contact avec Beryl, la mère de Steve, qui m’a dit que j’avais vraiment capturé son essence. C’est ce qui m’a fait penser que je devrais faire ça. Malheureusement, nous perdons si souvent des gens que j’ai beaucoup de sujets.

Y a-t-il une probabilité d’expositions dans votre pays d’origine?

Je l’espère vraiment, car vous avez besoin de voir les morceaux dans la chair. En ligne ne leur rend aucune justice. Mais les deux dernières années ont été très difficiles pour les galeries du monde entier.

Une partie du produit de chaque vente est reversée à un organisme de bienfaisance qui vous tient à cœur.

En 2001, ma femme Lauren et moi avons créé la Raven Drum Foundation qui a bénéficié aux jeunes incarcérés et aux refuges pour femmes, à toute personne ayant subi une sorte de traumatisme extrême. Cinq ans plus tard, j’ai visité un centre médical de l’armée et j’ai été vraiment surpris par le niveau de souffrance que j’ai vu. Nous avons recentré nos efforts sur quelque chose que nous appelons Project Resiliency, qui redonne aux guerriers blessés.

Vous sympathisez beaucoup avec ceux qui souffrent du trouble de stress post-traumatique.

Même si mes blessures [Allen lost his left arm in a car accident in 1984] n’ont pas été maintenus au combat, c’est tout de même un traumatisme extrême, et certaines des mêmes choses s’appliquent lorsque vous parlez du SSPT.

En dehors de la peinture, qu’est-ce que Def Leppard a en réserve pour 2022 ?

En ce qui concerne le [North American] tour [co-starring Motley Crue, Poison and Joan Jett], qui a été reporté à 2022 en raison de la pandémie. Nous voulons juste que les gens soient en sécurité lorsqu’ils viennent au spectacle. Honnêtement, c’est l’appel de Live Nation pour savoir si cela va de l’avant, mais si c’était le cas, je pense que le premier rendez-vous est à Atlanta le 16 juin.

Et qu’en est-il d’un nouvel album studio ?

Nous travaillons toujours sur de la nouvelle musique, c’est quelque chose qui ne s’arrête jamais, et elle verra le jour dès qu’elle sera prête.

Des tirages des œuvres d’art de Rick Ellen peuvent être achetés à la Wentworth Gallery.