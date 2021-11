Galerie: Rockstar partage les premières captures d’écran de la trilogie GTA pour Nintendo Switch

Image: Rockstar

C’est presque difficile à croire, mais la semaine prochaine, c’est l’arrivée des Trilogie Grand Theft Auto sur la Nintendo Switch.

Si vous vous demandez à quoi ressemblera la version Switch du jeu par rapport au reste, Rockstar a maintenant rendu les premières captures d’écran officielles disponibles sur son site Web. Ces écrans montrent le paysage urbain, les personnages et les modèles de voitures.

Alors sans plus tarder, vous y êtes – profitez-en!

Image: Rockstar

Vous pouvez voir des captures d’écran des autres versions du jeu pour PC, PS5, PS4 et Xbox sur le site Web GTA de Rockstar. Et au cas où vous l’auriez manqué, il semble que la version physique pour Nintendo Switch nécessitera un téléchargement sur Internet. En savoir plus à ce sujet dans notre article précédent.

Alors, que pensez-vous des premiers screenshots de la trilogie GTA sur Switch ? Commentez ci-dessous.