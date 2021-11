Galerie: Rococo Furniture est de retour dans Animal Crossing: New Horizons’ Update 2.0

Attention: Spoilers légers à l’intérieur pour Happy Home Paradise et certains des nouveaux meubles.

Les fans de longue date d’Animal Crossing attendent (sans jeu de mots) que l’ensemble de meubles rococo fasse un retour triomphal dans Animal Crossing: New Horizons (y compris certains d’entre nous parmi le personnel), et il semble que Nintendo nous ait entendus.

Parmi les plus de 9 000 nouveaux éléments ajoutés gratuitement au jeu, il y a la glorieuse, l’intemporelle, la série Rococo fantaisiste, et c’est mieux que ce que nous aurions pu rêver.

Voir!

Pour nous, la série Rococo est apparue comme des éléments de décoration dans l’extension Happy Home Paradise : Robin nous a demandé une maison « Classique », et nous avons d’abord mal compris ce qu’il voulait dire. Nous nous attendions à des colonnes de marbre et des statues grecques, mais à la place, nous avons eu des miroirs en filigrane et des canapés en chintz ! Et oui, vous pouvez les personnaliser. Découvrez nos photos :

Vous pouvez également jeter un coup d’œil à certains des coloris – vous pouvez changer individuellement à la fois la couleur du cadre et la couleur du tissu, et les tables et les commodes sont également livrées avec la possibilité d’avoir un petit tapis sur le dessus :

Images : @doom_mori (Twitter)

Êtes-vous heureux d’avoir votre Rococo en retrait? Faites le nous savoir dans les commentaires.