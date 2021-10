Galerie: Sakurai partage de nouvelles captures d’écran du combattant DLC final pour Smash Bros. Ultimate

Image : @Sora_Sakurai

La semaine dernière, Masahiro Sakurai a révélé que Sora de Kingdom Hearts serait ajouté à Smash Bros. Ultimate comme combattant final.

Le personnage DLC arrivera dans le jeu la semaine prochaine le 18 octobre, et pour passer le temps jusque-là, Sakurai a partagé quelques images supplémentaires du représentant de Kingdom Hearts et du nouveau niveau thématique sur son compte Twitter.

Gardez à l’esprit que toutes ces images sont tirées de la version de débogage du jeu. Prendre plaisir!

Il a également partagé certaines des œuvres d’art présentées en arrière-plan de la scène Hollow Bastion sur le thème de Kingdom Hearts. Pour combattre sur cette scène, avec ce personnage, vous devrez vous procurer Fighters Pass Vol.2, ou vous pouvez acheter Sora individuellement.

« Les fans de la série KINGDOM HEARTS reconnaîtront immédiatement cet endroit familier, très présent dans de nombreux jeux de la franchise. La scène dynamique contient une plate-forme en son centre et, à mesure que la bataille approche de sa fin, les joueurs se rendront dans une zone spéciale inspirée par Dive to the Heart avec des visuels mettant en scène des visages familiers de la série KINGDOM HEARTS. »