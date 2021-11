Galerie : Un aperçu de l’événement Pokémon Sinnoh Region de la boutique Nintendo NY

Les fans explorent la carte de la région de Sinnoh de Pokémon Brilliant Diamond et Pokémon Shining Pearl dans la boutique Nintendo NY. (Image : Nintendo of America, Business Wire)

Les quelques semaines précédant la sortie de nouveaux jeux Pokémon seront toujours une période passionnante pour les fans de la série, et la préparation du lancement de Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl a été rendue encore plus spéciale grâce à la sortie de la console Switch Lite édition Dialga et Palkia.

Le système a été lancé vendredi dernier (les options d’achat sont disponibles ici si vous êtes intéressé), deux semaines avant les jeux eux-mêmes, et le magasin de New York de Nintendo a célébré sa sortie avec les fans. Le magasin a organisé un événement spécial dans la région de Sinnoh pour les participants, où les fans pouvaient se procurer le nouveau système Switch Lite et participer à des séances de photos.

Nintendo of America a partagé quelques photographies de l’événement :

Envie de vous faire prendre en photo avec les protagonistes du jeu ?

En tant qu’équipe principalement basée au Royaume-Uni, qui manque cruellement de boutiques officielles Nintendo comme celle-ci, nous sommes toujours extrêmement jaloux lorsque nous visitons la boutique de New York. Brilliant Diamond et Shining Pearl ont occupé le devant de la scène dans les vitrines du magasin pour l’événement :

Souvenez-vous, Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl seront lancés le vendredi 19 novembre. Des exemplaires sont disponibles en pré-commande ici.