Galerie : Un autre regard sur Haunted Chocolatier – Le nouveau jeu du créateur de Stardew Valley

Simulation d’agriculture et de style de vie de ConcernedApe Vallée des étoiles a connu un énorme succès – avec plus de 15 millions d’exemplaires à ce jour, mais il est temps de passer à autre chose. Son prochain jeu, comme vous l’avez peut-être déjà vu, a maintenant été officiellement révélé. C’est appelé Chocolatier hanté et à ce stade semble être un peu de tout.

Alors que les plates-formes au-delà du PC n’ont pas encore été verrouillées, après le succès de Stardew sur Switch, une sortie Nintendo semble assez probable. ConcernedApe a également déclaré qu’il avait « toute l’intention » de l’amener sur « d’autres grandes plates-formes », nous supposons donc que cela signifie une plate-forme Nintendo à l’avenir…

Avec tout cela à l’esprit, nous avons maintenant rassemblé quelques écrans supplémentaires de ce jeu nouvellement annoncé. Prendre plaisir!

Et si vous l’avez manqué la première fois, voici le premier look officiel sous forme de vidéo :

Vous pouvez en savoir plus sur cette version à venir dans notre article précédent.