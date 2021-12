Galerie : Voici à quoi ressemble Zelda : Breath Of The Wild avec le lancer de rayons

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Breath of the Wild est un jeu magnifique, non ? Eh bien, il est sur le point de devenir encore plus magnifique. On pourrait même dire le plus beau.

Avec l’utilisation de seulement deux mods, un pour ajouter un raytracing reshade et un autre pour ajouter « l’arbre infini LOD » (niveau de détail), Breath of the Wild peut ressembler à ceci :

Image : Rêves numériques Images : Rêves numériques Images : Rêves numériques

Pour expliquer ce que sont le lancer de rayons et les LOD des arbres :

Tracé laser

Les développeurs de jeux utilisent diverses astuces pour simuler l’éclairage, dont la plupart impliquent de traiter des situations visuelles individuelles au cas par cas. Le lancer de rayons est un processus plus compliqué et exigeant graphiquement, donc la plupart des ordinateurs (et consoles) ne peuvent pas le gérer, mais c’est aussi plus facile pour les développeurs car l’ordinateur fait tout le travail de simulation d’éclairage.

Le lancer de rayons calcule la façon dont chaque rayon de lumière individuel serait projeté, et où il rebondirait et se refléterait, donnant une simulation plus précise de l’éclairage du monde réel. En conséquence, il est également capable de simuler les réflexions, la profondeur de champ et les caustiques (les réflexions ondulantes de l’eau).

LOD arbre infini

Breath of the Wild (et la plupart des jeux) économise du temps de rendu en déchargeant les textures lorsque vous ne les regardez pas, ou lorsque l’objet est loin. Vous avez peut-être vu cela dans les jeux, lorsque vous regardez quelque chose au loin et que c’est une image 2D basse résolution. Le LOD (niveau de détail) infini fait en sorte que les textures soient toujours en haute résolution, même lorsque vous êtes loin.

En termes simples, cependant : il a l’air vraiment joli, et vous avez besoin d’un ordinateur costaud et d’un émulateur pour même avoir un espoir de faire fonctionner le jeu. Je suppose que nous allons nous en tenir à notre Breath of the Wild à saveur régulière, alors!