Galerie : Voici comment le contrôleur Switch Online N64 se compare à la réalité

Image : La vie de Nintendo

Mis à part les problèmes d’émulation et de latence, il est certainement agréable d’avoir des jeux N64 sur Nintendo Switch Online. Bien que la console ne puisse pas rivaliser avec la PlayStation de Sony en termes purement commerciaux, elle abritait toujours certains des meilleurs jeux de son époque, notamment Zelda : Ocarina du temps et Super Mario 64, deux titres qui font incontestablement partie des meilleurs jeux jamais réalisés.

Pour accompagner le lancement de N64 sur Nintendo Switch Online, Nintendo a sorti une version sans fil de la manette N64 d’origine. À première vue, il semble identique à l’original, mais il existe quelques différences notables. Il est sans fil (comme nous l’avons déjà mentionné) et il manque le port Memory Pak à l’arrière.

Il y a évidemment un tas de nouveautés (voyants LED pour indiquer à quel joueur la manette est associée, un bouton de synchronisation et un port USB-C), ainsi que des changements plus subtils (les deux trous qui se trouvent au dessus de la gâchette Z sur l’original a été retiré, par exemple). Le design du D-Pad semble également un peu différent à nos yeux ; les triangles en relief sur sa surface sont légèrement plus petits sur le nouveau modèle.

Dans l’ensemble, cependant, il s’agit d’un match très, très proche du pad N64 d’origine – même l’emblématique baguette analogique « sentit » la même chose. Espérons que cela ne signifie pas que nous nous plaindrons tous que tout va mal et disquette dans quelques années. Euh !

Image : La vie de Nintendo Images : la vie de Nintendo Image : La vie de Nintendo

Connecter le contrôleur à votre Switch est aussi simple que d’associer n’importe quel autre pad Switch, et l’application Switch Online mappe parfaitement les boutons (comme vous vous en doutez), ce qui en fait le meilleur moyen de jouer à ces jeux. Nous avons déjà découvert que le pad N64 ne fonctionne pas bien avec d’autres plates-formes (encore) et qu’il peut être (un peu) utilisé pour lire d’autres titres Switch.

Votre pad N64 est arrivé ? Qu’est-ce que tu en penses? Partagez vos pensées avec un commentaire ci-dessous.

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube