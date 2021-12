Galerie: Voici six nouvelles captures d’écran de Sonic Frontiers, à venir sur Nintendo Switch Holiday 2022

Nous ne comptons pas celui-ci, mais il a l’air bien (Image: SEGA)

Hier, lors des Game Awards, Sega a révélé Frontières soniques – un tout nouveau type d’expérience Sonic à venir sur Nintendo Switch et sur plusieurs autres plateformes pendant les vacances 2022.

La nouvelle aventure de Sonic donnera aux joueurs la liberté d’explorer un royaume « à zone ouverte » visuellement époustouflant connu sous le nom de Starfall Islands. Il présentera des paysages luxuriants et vastes tels que des forêts denses, des cascades débordantes et des déserts torrides.

Bien que nous ayons déjà eu un aperçu rapide de certaines de ces scènes dans la bande-annonce officielle, Sega a maintenant publié six captures d’écran via les relations publiques et le site de jeu pour Frontiers. Les voici, dans toute leur splendeur. Profitez!

Ces captures ont probablement été prises sur PC, PS ou XB (Image : SEGA) Il y aura toutes sortes de biomes à première vue… (Image: SEGA) Quel beau coucher de soleil (Image : SEGA) Cette tour au loin nous donne des vibrations BOTW (Image: SEGA) Quelques ruines antiques (Image : SEGA) Et voici quelques structures plus mystérieuses… (Image : SEGA)

Comme indiqué précédemment, Sonic Frontiers est géré par Sonic Team Japan. Le récit du jeu aurait également été écrit par Ian Flynn – rédacteur en chef de l’actuel IDW Sonic l’hérisson bande dessinée. Et si vous cherchez un peu plus d’informations sur ce jeu à venir, il semble que la voix mystérieuse dans la bande-annonce du jeu soit Amy.

Quelles sont vos premières impressions sur Sonic Frontiers ? Qu’attendez-vous de la version Nintendo Switch ? Dites-nous ci-dessous.