Galerie: Voici un autre regard sur le modèle OLED Switch de Nintendo à l’état sauvage

Image : @famicompliqué

La sortie du modèle Switch OLED de Nintendo est maintenant dans un peu plus de quelques semaines, et l’enthousiasme pour ce système toujours légèrement amélioré avec un écran meilleur et plus grand, un support plus large et une nouvelle station d’accueil commence à monter en puissance.

Au Japon, nous avons déjà vu quelques clichés du nouvel appareil de Nintendo en magasin et maintenant nous avons encore plus à partager de tous les coins d’Internet – il y a même des séquences vidéo aussi. Le premier lot de photos est une gracieuseté de l’utilisateur de Reddit KantanJapan :

Images : KantanJapon

La chaîne YouTube Marty_Japan a des images en mouvement – mettant en vedette Terreur des métroides et Mario Kart 8 Deluxe extraits :

Et sur Twitter, nous avons d’autres photos d’armoires, avec l’aimable autorisation de « famicomplicated » et « GotoGothelf » :

Changez d’OLED à l’état sauvage.

Modèle d’affichage uniquement innit. pic.twitter.com/B9afYcqP6l— James Charlton 💉 (@famicomplicated) 12 septembre 2021

Switch OLED repéré à l’état sauvage à Yurakucho Bic Camera Tokyo. pic.twitter.com/N8YCQC0tB0— Adam ✋🏼 Gothelf (@GotoGothelf) 19 septembre 2021

Les commandes pour le modèle Switch OLED ouvriront au Japon le 24 septembre. En ce qui concerne l’ouest, vous pouvez consulter notre guide pratique de précommande Nintendo Life. Allez-vous acheter le nouveau modèle Switch OLED lors de son lancement le 8 octobre ? Laissez un commentaire ci-dessous.