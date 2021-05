Galerie: Voici un premier aperçu du nouveau cadran de l’Apple Watch “ Pride Woven ” 2021

Le 17 mai est connu pour être la Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie – et depuis 2016, Apple célèbre cette date avec des campagnes spéciales. Dans le cadre de la tradition, la société a annoncé aujourd’hui deux nouveaux bracelets Apple Watch Pride, ainsi qu’un nouveau cadran de montre qui correspond à ces groupes.

Grâce au watchOS 7.5 RC publié plus tôt dans la journée pour les développeurs, nous pouvons enfin avoir un meilleur aperçu du cadran de la montre 2021 Pride.

Alors que les versions précédentes du cadran de la montre Pride étaient disponibles en versions analogiques et numériques, Apple a créé une troisième variante exclusivement pour le thème de cette année. Dans watchOS 7.5, les utilisateurs d’Apple Watch trouveront le nouveau cadran de la montre étiqueté «Pride Woven».

Ce cadran de montre présente les couleurs du drapeau de mouvement LGBTQ +, qui comprend non seulement les couleurs du drapeau arc-en-ciel, mais également celles des drapeaux Bisexual Pride et Transgender Pride. Voici comment Apple les décrit:

Le cadran spécial de la montre Pride de cette année reflète magnifiquement les nouvelles couleurs du groupe pour représenter la force combinée et le soutien mutuel du mouvement LGBTQ +. Avec la rotation de la Digital Crown, les fils sur le cadran de la montre défilent et s’animent à l’infini avec une élévation du poignet.

Les utilisateurs peuvent choisir entre deux versions différentes du cadran de la montre Pride Woven, qui sont plein écran et circulaire. Dans les deux versions, le nouveau thème imite les tresses du groupe Solo Loop. Les couleurs sont liées ou séparées lorsque vous faites pivoter la Digital Crown, tandis qu’en mode Always On, vous obtenez une version simplifiée avec des lignes colorées.

Découvrez plus d’images du nouveau cadran de la montre Pride Woven ci-dessous:

Apple n’a pas précisé quand watchOS 7.5 sera disponible pour tous les utilisateurs, mais nous supposons que la mise à jour sera rendue publique dans les prochains jours.

