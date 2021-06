Galeries Lafayette-Royal Quartz Paris Plugs Reservoir Watches – WWD

PARIS – Les touristes internationaux ne sont pas encore revenus en masse dans la capitale française, mais la scène commerciale locale reprend du poil de la bête et les Galeries Lafayette-Royal Quartz Paris en ont profité pour accueillir une petite marque horlogère et son ambassadeur, le marin français Maxime Sorel.

En plus de sa gamme traditionnelle de montres de luxe comme Rolex et Bulgari, la boutique horlogère du grand magasin parisien de la rue Royale, qui a été rénovée en 2018 en pensant aux touristes aux poches profondes, était remplie de présentoirs par la start-up horlogère label Reservoir. La marque a été créée en 2017 par un ancien cadre financier.

Alors que les grandes marques rationalisent les canaux de distribution et se concentrent sur leurs propres réseaux de vente au détail, les détaillants multimarques recherchent de nouvelles marques à vendre, a noté François-Marie Neycensas, l’un des trois partenaires de l’entreprise.

“Ces clients recherchent de la nouveauté, de nouvelles marques – il y a de la place pour nous à combler”, a déclaré l’ancien cadre de Nestlé.

Reservoir, une marque française qui vend des montres de fabrication suisse à environ 4 000 euros et plus, emprunte son insigne à des jerrycans, des bidons de carburant des années 30 et s’inspire de l’esthétique des instruments de mesure vintage. Il est vendu dans 30 pays, par l’intermédiaire de détaillants tels que Farfetch et Neiman Marcus.

Reservoir cherche à susciter l’intérêt pour ses montres à travers des événements comme la course automobile des 24 Heures du Mans, par exemple, en glissant des montres en édition limitée dans une voiture participant à la course, puis en les vendant avec des modèles de voitures miniatures et une balade en voiture de course.

Sorel, qui a terminé 10e du tour du monde à la voile du Vendée Globe, a transporté 10 modèles de montres lors de son voyage. Présent pour parler de son expérience, le marin a déclaré que le plus dur de la course était de faire face à une succession d’épreuves.

« On dit souvent que la meilleure partie d’une course, c’est le départ et l’arrivée – tout est compliqué entre les deux », a-t-il déclaré en riant.

“Je n’aurais jamais imaginé participer à la course si tôt, et encore moins la terminer”, a-t-il déclaré, en racontant les statiques de la course. Appelée l’Everest des mers, la course est célèbre pour la forte proportion d’abandons ; moins de 100 personnes ont terminé la course tandis que plus de 500 personnes se sont envolées pour l’espace.