Galilea Montijo a été dénoncée pour avoir fréquenté des gangsters dans un livre

Galilea Montijo apparaît dans un « livre » où des personnages célèbres sont exposés | Instagram

Étant l’une des femmes les plus populaires à la télévision, le fait que ce type de nouvelles soit partagé pourrait faire baisser un peu sa popularité, récemment Galilea Montijo a été exposé dans un livre qui révèle les noms de célébrités qui ont eu une relation avec des trafiquants de substances interdites.

A travers le programme Chisme No Like dirigé par Javier Ceriani et Elisa Beristain, ils ont commenté certaines parties du livre susmentionné, où il est apparu Galilée Montijo comme l’une des personnalités célèbres liées à ce type de personne mentionné ci-dessus.

L’animateur du programme Hoy, avait apparemment une relation avec un « marchand », dans le texte du livre, certains paragraphes ont été montrés où certains détails sur cette relation sont apparus.

Javier et Elisa sont considérés comme deux chauffeurs courageux, pour le fait de dire la vérité crue malgré le fait qu’en chemin ils peuvent prendre la tête d’un ou deux amis connus et aimés, leur vidéo Elle a été partagée ce 29 novembre, nous la partagerons tout de suite en vidéo.

Les programmes de Gossip No Like durent généralement un peu plus d’une heure, cependant si vous voulez sauter une grande partie des informations qui sont fournies, les nouvelles sur le Jalisco commencent à partir de 1:14:16.

Le 21 septembre, les chauffeurs ont déclaré au programme qu’ils devaient enquêter sur Galilea Montijo, car il avait obtenu certaines propriétés sans pouvoir les justifier.

Selon l’éditeur qui a lancé le livre « Emma, ​​​​et les autres dames du närcö écrit par Anabel Hernández, il mentionne que dans l’enquête journalistique de l’auteur ils ne sont pas enregistrés, en d’autres termes ils affirment que dans le livre le nom de Galilée Montijo n’apparait pas.

La partie publiée dans la vidéo mentionne une interaction avec l’un des chefs les plus importants des « marchands », ils détaillent même les paroles qu’il a prononcées lorsqu’il a rencontré l’actrice mexicaine.

Cependant, dans le programme une partie du livre a été partagée où en fait son nom apparaît, il est mentionné qu’une personne importante a parlé à l’éditeur afin que la partie où l’hôte du programme Hoy a été éliminée.

Vous avez raison, vous risquez beaucoup ; pour la même raison avec laquelle ces personnes se rapportent. De là où je suis, je vous envoie mes bénédictions et ma bonne énergie », a commenté un internaute.

L’enquête journalistique du livre qui est apparemment sorti ce vendredi 26 novembre est assez forte et détaillée, d’autres noms de célébrités mexicaines importantes apparaissent, dont évidemment celui de l’ami d’Andrea Legarreta.