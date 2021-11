Galilea Montijo a failli s’évanouir aux Latin Grammys 2021 | INSTAGRAM

C’était juste à l’émission du matin de Televisa AUJOURD’HUI où les collègues chauffeurs de Galilea Montijo ont présenté un reportage dans lequel on pouvait voir la célèbre présentatrice en sa présence à la Grammy latin 2021 à Las Vegas.

Au moment de présenter ladite vidéo, nous pouvons voir que Andrea Legarreta et Arath de la Tour ils passaient un excellent moment avec paul stanley et ‘L’Araiza noire’, rire un peu de la situation mais que certains fans de Galilea étaient très inquiets à ce sujet.

Et c’est qu’au moment d’observer le rapport, nous avons pu voir comment Montijo se préparait à s’envoler pour la ville où ces récompenses auraient lieu, avec des coulisses très amusantes dans lesquelles nous pouvions également voir à quel point le conducteur avait un bon temps.

Quelque chose de très curieux, c’est à quel point la célébrité portait un très détendu, un pantalon et un chemisier très ample de chez Garfield.

On pouvait aussi la voir visiter un casino, gagnant un peu d’argent et remerciant sa mère pour les enseignements qu’elle lui a donnés deux jeux, puis allant dépenser un peu dans un centre commercial.

Mais le moment le plus important et pratiquement le point culminant de son voyage a été lorsqu’on a pu constater qu’à son arrivée à la remise des prix il a eu un petit coup de chaleur et a failli s’évanouir, cela a beaucoup inquiété les fans qui étaient présents et aussi les internautes qu’ils ont trouvés. sur la situation.

Galilea donnait tout sur le tapis rouge, dansait avec certains des participants et c’est ainsi que grâce à tant d’activité physique il a eu chaud, mais il a réussi à tout contrôler en respirant et en continuant avec toute l’énergie qu’il avait, à la fin de le voyage était quand il a avoué qu’il s’est presque évanoui de tous les efforts qu’il a faits lors de sa visite.

Pendant ce temps, ses collègues du forum dansaient et appréciaient le programme comme ils le font tous les jours le matin, divertissant le public de Televisa et bien sûr, dans Show News, nous continuerons à partager leurs meilleurs moments avec vous.