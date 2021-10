Galilea Montijo Après la démission de Fernando, quitte-t-il le Mexique ? | Réforme

Galilea Montijo brise le silence et c’est dans une récente interview où le « jaliscience« Elle a abordé le problème qui l’a placée, elle et sa famille, la cible de commentaires pour des versions d’un départ présumé du Mexique après la démission de son mari de ses fonctions politiques.

La présentatriceGalilea Montijo, a décidé de faire face aux médias au milieu des fortes controverses qui indiquent qu’il pourrait quitter le pays par crainte des conséquences de son « amitié avec Inés Gómez Mont » et de sa situation juridique.

La animateur du programme Hoy Elle s’est penchée sur la question de la démission de son mari, après avoir précisé qu' »elle n’a pas l’intention de quitter le Mexique car elle n’a rien à cacher ».

Le mari du « femme d’affaires« , a présenté sa démission après avoir été chef du bureau du Trésor municipal d’Atizapán de Saragosse, État de Mexico.

Fernando Reina Iglesias et Galilée Montijo, mariés depuis dix ans, ils ont procréé Mateo Reina Montijo, le fils unique du couple et le troisième fils de l’homme politique et homme d’affaires.

Il se présente comme candidat fédéral élu. Il a démissionné en septembre pour ce projet. Mais pourquoi veut-il venir à moi, a admis le collègue de Las Estrellas.

« Il ne veut pas en parler »

Le modèle magazine »H hommes« , il a abordé les supposées conjectures au sujet d’Inés Gómez-Mont avec une grande prudence puisqu’il a laissé entendre, cela lui semblait un sujet très délicat et il devait prendre soin de ses propos,

Martha Galilea Montijo Torres a essayé d’être très prudente dans ses réponses en exprimant que ses mots pourraient être mal interprétés ou sortis de leur contexte lorsqu’elle a déclaré: « Tout ce que je peux dire peut rendre les choses plus compliquées. »

Il faut dire que le « comadre » de la présentatrice est caché aux autorités en dehors du Mexique et avec son mari, ils sont recherchés par interpol.

La Collaborateur Televisa et d’autres émissions de variétés et de télé-réalité, elle a répondu avec force à propos de la démission de son mari, qui était liée au départ de Gómez-Mont, elle a au passage partagé les raisons de son absence de la matinée.

« Elle n’a rien à voir avec ça »

Martha Galilea Torres a réitéré à la presse que les occasions où elle a été absente du programme aujourd’hui étaient dues à des problèmes de santé, « cela n’a rien à voir avec le cas d’Inés Gómez Mont et d’Álvarez Puga », a-t-il déclaré.

Le propriétaire du magasin de vêtements, Boutique Latine Depuis le 23 juin dernier, il partageait que sa récente absence le matin dans un délai de 3 jours était due aux conséquences qu’il a présentées après avoir été testé positif à deux reprises.

J’avais très mal à la tête et ma voix s’éloignait. Je n’allais pas être comme ça dans le programme, a déclaré La Montijo.

Dimanche dernier, un rapport a circulé précisant la démission présentée par l’époux de la « actrice de télévision« 48 ans, cela à peine deux mois après la fin de ses règles.

Dans le supposé reportage, un extrait pointait du doigt les problèmes de santé du présentateur bien-aimé de « Petits géants« , » Vida Tv « , etc., après avoir été infecté deux fois.

Le politicien a mentionné certaines maladies cardiaques et « l’hypertension » comme séquelles auxquelles Montijo Torres serait censé être confronté.