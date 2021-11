Galilea Montijo avait une relation présumée avec Arturo Beltrán Leyva | Réforme

L’animatrice de télévision populaire Galilea Montijo serait en grande difficulté, ceci après que la journaliste Anabel Hernández a assuré que l’animatrice de l’émission Hoy avait une relation avec le puissant Marcos Arturo Beltrán Leyva, surnommé « El Barbas ».

La journaliste n’a pas hésité à parler de son dernier livre « Emma et les autres narco ladies » sur la chaîne Los Periodistas, où elle a assuré qu’elle est en Italie pour se protéger des menaces qu’elle a subies pour avoir révélé ce type de situation à propos célébrités. , puissant et narco.

Anabel Hernández a secoué le monde du divertissement en assurant que tel était le lien entre Martha Galilée Montijo et Arturo Beltrán Leyva, qui s’est même « déguisé » à plusieurs reprises pour aider et rendre visite à cet homme puissant en prison.

La journaliste a déclaré la déclaration en toute confiance, indiquant qu’elle avait des preuves telles que des photographies, des vidéos et autres de ce qu’elle disait et que non seulement l’hôte du programme Hoy serait impliqué dans le crime organisé, mais également d’autres célébrités telles qu’Isabella. Camil et son mari Sergio Mayer.

Anabel Hernández a indiqué que son livre n’est pas encore en vente ; cependant, avec ces déclarations, c’est un fait que ce sera un succès, en plus du fait qu’il entendra sûrement beaucoup parler de lui et de son auteur dans les prochains jours.

Jusqu’à présent, ni Galilée Montijo même le Programme Hoy n’a pas parlé de la situation et de ces indications ; rappelez-vous que ce ne serait pas la première fois que Gali est en polémique cette année et apparemment ce n’est peut-être pas la dernière.

Ces derniers mois, la rumeur a couru que Montijo pourrait se rendre aux États-Unis, certains ont indiqué qu’il pourrait être en « fuite » en raison de la relation probable avec Inés Gómez Mont et son cas; cependant, la présentatrice de télévision et actrice l’a toujours nié.

Ce qui a été dit, c’est que la compagne d’Andrea Legarreta pourrait quitter le Mexique pour le prochain Téléthon et des problèmes de travail, mais pas pour d’autres situations, notamment sa santé.

Galilea Montijo a attiré l’attention après l’absence de la star de Televisa pendant une semaine, puis son retour en raison d’un problème de santé. La Gali a assuré que les séquelles du Covid-19 continuent de faire des ravages chez elle et que cela l’a laissée hypertendue, une situation qui devient parfois incontrôlable.