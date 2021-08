Galilea Montijo avec des cerises devant montre des courbes en blanc

Galilea Montijo avec des cerises devant porte des courbes blanches | Instagram

La célèbre présentatrice, Galilea Montijo, les porte dans toute leur splendeur, le “Le chauffeur d’aujourd’hui“, Martha Galilea Montijo Torres, était présumée comme la” cerise sur le gâteau “, oui ! C’était l’un des petits détails qui ajoutait une touche de couleur à son total look blanc.

Avec un petit ornement sur son chemisier, Galilea Montijo portait une tenue blanche composée d’un chemisier assorti et d’un pantalon avec des fentes sur les jambes.

Une fois de plus, Galilée Montijo, présente une proposition très décontractée et idéale pour cet été dans laquelle elle avait l’air fraîche et plus détendue.

Appuyé sur certains posts, le “tapathie“Elle laissait ses cheveux lâchés et avec des ondulations semi-marquées qui lui donnaient un look discrètement plage.

Mon jean que j’utilise pour tout et ma blouse #latingalboutique… A retrouver aussi à la boutique @mundoeoficial, a écrit la confrère de Las Estrellas matin.

Un ensemble de vêtements que ses admirateurs peuvent retrouver dans sa nouvelle boutique à “Latingal Boutique”, le magasin d’où il y a quelques semaines, “Gali” a fêté son ouverture.

Accompagné de sa compagne Claudia Troyo, ainsi que d’amis proches, collègues et parents venus apporter leur soutien à la “jaliscience“Montijo Torres, 48 ​​ans, a atteint un autre de ses objectifs liés à la mode.

Comme l’a mentionné l’animateur de l’émission de téléréalité faite le matin, “Les Chiquillos d’aujourd’hui“L’un des vêtements que j’utilise le plus est précisément une paire de jeans déchirés presque au niveau du genou, qui à première vue semblent très confortables bien que pour un look trop informel.

Comme à son habitude, ses un peu plus de 9 millions de followers n’ont cessé de lui apporter leur soutien et leurs éloges, ajoutant un total de 61 395 likes, entre réactions et commentaires.

Toujours belle, Linda, Omg, Précieuse, Spectaculaire comme toujours, Super père ton chemisier, lisez quelques commentaires.

L'”ancienne actrice de télévision” qui s’est démarquée par sa participation à diverses émissions, notamment “Vida Tv”, a décidé que c’était une bonne journée pour laisser le glamour au placard et s’habiller plus confortablement avec une tenue simple simple selon la saison. .

La “ex fille tv“, qui à d’autres occasions a porté des designs allant de l’élégance, des influences rock et même le style bohème avec des robes, et des jupes longues avec des hauts courts, sans négliger une grande collection de vêtements brillants, montre à quel point il peut être confortable aussi avec un look plus décontracté.