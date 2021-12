Galilea Montijo avec tout et en pleurant, ils font une piñata à un chauffeur | Instagram

Galilea Montijo, devenue la cible de polémiques après la série de scandales qui la hantent aujourd’hui, la nouvelle vidéo de la Le chauffeur d’aujourd’hui a inspiré « Gali innocent » comme on appelle la nouvelle piñata du célèbre homme de 46 ans.

La « présentateur mexicain« Galilea Montijo, est devenue l’inspiration de la » Piñatería Ramírez « , qui a créé un grand nombre de figures basées principalement sur les personnages de la série qui ont le plus parlé, comme cela a maintenant été soulevé avec le »tapathie«

C’est ainsi que le piñateria qui est devenu l’un des plus célèbres a décidé de lancer l’une de ses dernières créations et qui sera sûrement très demandée comme l’ont été d’autres de ses personnages.

Les créateurs de la figure n’ont pas lésiné sur les détails de la nouvelle structure de papier et d’argile, quelques gouttes exagérées de papier bleu roulent sur le visage prétendument affligé de la piñata inspirée par le présentateur d’émissions telles que « La vie à la télé« , » Les Petits Géants « , » Fais-moi rire et tu seras millionnaire « , et ainsi de suite.

A travers la page facebook du célèbre magasin, la nouvelle création a été montrée avec un message qui accompagnait la photographie :

L’innocente Gali Pinata. Notre grande actrice, animatrice et femme d’affaires bien-aimée. C’est une victime du 4t. Tout est de la faute du patriarcat. Tout notre soutien aux dames du n@rco #Teamgali #piñateriaramirez

La publication précitée a déclenché une vague de réactions de la plateforme accumulant plusieurs réactions et likes, accompagnées de plusieurs commentaires.

Le même, mais sans larmes hahaha, Cette fois si cela vous a échoué, enlevez ceux de (cocódrilo), Succès total dans les auberges, qu’ils vendent beaucoup et cassent Gali, même en piñata.

Le 29 novembre, une vidéo qui circulait depuis le compte Instagram du « actrice de télévision« , qui apparaît dans des mélodrames comme »La vérité cachée« , » Jusqu’à ce que l’argent nous sépare « , » Le plus grand prix « , entre autres, est apparu avec les pleurs à la surface demandant qu’ils arrêtent les attaques contre sa personne et défendant également l’intégrité de son mari.

Il a également complètement nié les liens présumés avec les « accords louches » avec la famille Puga Gómez, et a également nié Anabel Hernández, qui l’a impliquée dans la publication du livre « Emma et les dames du n @ rco » qui a découvert une relation présumée avec lui. « chef du cartel » Beltrán Leyva.