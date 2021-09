Galilea Montijo avec un pull tigre porte un look féroce

Galilea Montijo s’est distinguée comme une fidèle assidue de la mode et cette fois elle n’a pas fait exception après avoir réinventé la façon de porter l'”imprimé animal” dans un look qui la rendait très féroce en ce début de semaine. Tigre, a attiré l’attention dans un de ses vêtements.

La “Le chauffeur d’aujourd’hui“Galilea Montijo, est toujours en phase avec les tendances et cette occasion n’a pas fait exception après avoir porté un look avec un imprimé très avant-gardiste portant le”Empreinte d’animal“à un autre niveau.

Martha Galilea Montijo Torres n’a pas été en reste et a imité le motif de certains animaux, qu’il s’agisse de zèbres, de vaches ou de certaines espèces de chats, à cette occasion le visage d’un tigre aux mâchoires ouvertes sur le point d’attaquer, était le protagoniste d’un de ses choix de mode.

Ton sweat-shirt, Tu es belle, tu me manques, Mais comme c’est beau, Excellent beau week-end, Tu es une beauté… étaient quelques-uns des commentaires adressés à Martha Galilea Montijo, qui collabore depuis plusieurs années à Las Estrellas.

Les commentaires et compliments pleuvent au “femme d’affaires“de la boutique Latingal, sa ligne de vêtements actuelle dont elle est devenue la principale ambassadrice, en plus d’être une célébrité sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où elle ajoute 9,2 millions suiveurs.

La épouse de Fernando Reina, et mère de Mateo Reina Montijo, a fait sensation avec le vêtement emblématique qui combinait du jaune noir et quelques touches de blanc et de rouge en montrant le pull saisissant qu’elle a associé à un jean gris légèrement usé.

L’hôte de “Les Chiquillos d’aujourd’hui” et actuellement ” Les stars dansent aujourd’hui ” dans sa deuxième édition, il a apporté la touche supplémentaire avec des plateformes très hautes en rouge.

La “actrice de télévision“, qui a participé à des feuilletons tels que ” Hasta que el money separe ” ou ” El Premio Mayor “, entre autres productions, a choisi de porter ses longs cheveux bruns lâches et marqués par des vagues aux reflets dorés devant.

La “ex fille télé“, maintenant âgé de 48 ans, qui est entré dans l’industrie en tant que” modèle “et plus tard après avoir remporté ledit concours, a collaboré à plusieurs” émissions de variétés et de téléréalité “y compris” TVO “, “La vie à la télé“,” Je me lève “, pour n’en citer que quelques-uns.

Martha Galilea Montijo, est l’une des membres de Télévision Avec une grande expérience et bien qu’il ait participé à divers espaces, la conduite a été l’une des facettes où il s’est le plus développé.

Grâce à son charisme et sa sympathie, beaucoup se souviennent encore de ses apparitions passées dans des émissions comme “´Petits géants“, et parmi ses plus récents projets en conduite automobile figurait avec Faisy, dans le programme spécial de la dernière célébration du 15 septembre.