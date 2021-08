in

Galilea Montijo Avec une jambe cassée, il danse avec une quebradita ! | Instagram

Galilea Montijo, est réapparue le matin avec une attelle après avoir joué dans un grave accident, une raison qui conduirait la production à présenter une vidéo dans laquelle “Le chauffeur d’aujourd’hui“Cela montre que même l3sionada elle a pu danser la quebradita.

Malheureusement, Galilea Montijo semble avoir un aimant pour trébucher puisqu’il est réapparu cette semaine avec une attelle sur l’un de ses membres, c’est pourquoi lundi dernier il aurait été absent lors de l’émission.

Cependant, l’hôte de “Les enfants d’aujourd’hui“, elle ne garderait pas autant de jours de repos et elle retourna rapidement dans ce qu’elle appelait elle-même ” sa deuxième maison “.

Au milieu de ce qui s’est passé, l’équipe de production a présenté un autre des moments du programme dans lequel “Gali« aurait joué dans un incident et a été Raul “El Negro” Araiza qui a rappelé des détails sur ce moment.

Je me souviens vous avoir vu, danser, concourir en fauteuil roulant, avec le couple. a commenté le chef d’orchestre qui aujourd’hui agit également dans la production du roman “La Desalmada”

A cette occasion, Martha Galilea Montijo Torres était en fauteuil roulant comme on peut le voir sur les images, le plus curieux est que cela n’a pas empêché l’attachante présentatrice de “Pequeños Gigantes” de danser sur une petite quebradita avec le thème de “La s3xy girl “, de Los Tucanes de Tijuana.

C’était il y a environ 20 ou 40 ans, a commenté l’animateur de “Vida Tv” et d’autres programmes de divertissement célèbres.

La “tapatia” de 48 ans danse avec une grande habileté en fauteuil roulant, avec des demi-tours et des tours complets, aujourd’hui”femme d’affaires“, elle a déplacé sa chaise au rythme de la musique, tandis que son partenaire exécutait la chorégraphie à côté d’elle.

Vêtue d’une longue robe verte, Martha Galilea Montijo Torres a tourné sa chaise avec une bonne maîtrise de la chorégraphie avec son partenaire de danse.

C’est dans la matinée de ce vendredi que le propriétaire du “Boutique Latine“Il est apparu avec ses compagnons du matin, où en plus du bien-aimé” Negrito “, il y avait aussi Andrea Legarreta et Arath de La Torre.

Avec une longue jupe en tulle blanc assortie au chemisier, le ancienne actrice de télévision et collaborateur de Las Estrellas et de diverses émissions de variétés et de téléréalité, s’est souvenu de ces moments.

La populaire influenceur, qui compte un peu plus de 9 millions d’abonnés sur Instagram, a suscité des inquiétudes lorsqu’elle a été remplacée par l’animatrice Tania Rincón.

C’était jeudi dernier lorsque Montijo Torres, arrivé au forum de diffusion, à un rythme lent, “La Montijo” marchait lentement, car en raison de sa chute, il ne pouvait pas se déplacer normalement.