Galilea Montijo Quelle est votre fortune ? Révéler

Galilea Montijo a été entourée de diverses spéculations, principalement après des problèmes juridiques impliquant Inès Gomez Mont Combien la fortune du « tapathie« ?

La « présentatrice« Galilea Montijo, a été la cible de commentaires ces dernières semaines en raison de la relation étroite d' »amitié » qui l’unit à l’animatrice Inés Gómez-Mont, depuis un prétendu transfert aux États-Unis, ainsi que ce qu’elle investit dans son image personnelle.

Après avoir révélé la situation juridique du « comadre » de Galilée MontijoDes aspects de la vie personnelle de la collègue de Televisa sont passés au premier plan, comme ses dépenses et certaines excentricités, ce qui a conduit à s’interroger sur le montant de la fortune de l’hôte de Hoy. »

On présume que Galilea Montijo amasserait une fortune estimée à 80 millions de pesos, selon le point de vente unionjalisco.com, qui fournirait des données approximatives supposées, comptant sur le sien « femme d’affaires« Elle a décidé d’être très discrète sur ses biens, également pour des raisons de sécurité.

Cependant, au milieu de tant de controverses, des détails ont émergé sur la façon dont « fille de la télévision« Il a accumulé tellement d’argent.

Martha Galilea Montijo Torres, qui collabore à la télévision depuis plusieurs années, serait l’une des figures « les mieux payées », selon des versions qui circulent depuis longtemps, qui indiquent que le actrice de télévision reçoit un salaire de 200 mille pesos, pour sa participation le matin,

Il convient de mentionner que ses revenus ne sont pas seulement réduits à cela puisque, en outre, le modèle de magazines tels que « H men » et d’autres publications a réalisé diverses campagnes publicitaires pour lesquelles il est calculé que pour chaque mention, elle facture 510 000 pesos, ceci, d’après le site AmountGana.xyz.

Sans l’oublier, « Gali« Elle a été l’ambassadrice de marques nationales telles que les chaussures Clkass, où elle reçoit environ 100 000 pesos.

De même, l’actrice de feuilletons tels que « El Premio Mayor » ou « La Verdad Oculta », vit entourée d’autres luxes qui incluraient un manoir dans la vallée de Mexico, a été la même « ancienne candidate de beauté« , qui à un moment donné partagerait son énorme garde-robe au milieu de son passé de » youtubeur « .

Le coin préféré du « célébrité des médias sociaux« Il a montré une grande partie de tout ce qu’il a et où il y a sûrement aussi des vêtements de marque chers, des chaussures et des sacs de luxe dans lesquels ils assurent, Galilea Montijo Torres, a dépensé une fortune.

Des marques telles que Gucci, Hermes, Channel, entre autres, constitueraient les pièces les plus exclusives dans lesquelles le présentateur de « Vida Tv » et « Petits géants« Elle a investi son argent, en plus de quelques cadeaux comme le sac de la marque millionnaire Hermès, offert par son amie Inés, ferait partie de sa belle collection.

C’est précisément ce détail qui attirera davantage l’attention sur les atouts de la femme née le 5 juin 1973 à Guadalajara, l’entreprise de mode susmentionnée, qui ne peut généralement être acquise que par un nombre restreint de personnalités, et est considérée comme l’une des plus luxes coûteux qui existent.

Au total, l’existence d’un spectaculaire véhicule « Rolls Royce » a également été révélée, dont ils assurent qu’elle serait la propriété de La Montijo et de son épouse, Fernando Reina Iglesias, qui démentiraient une telle version.

Bien que cette information ne soit pas entièrement confirmée, l’unité, Rolls-Royce Phamton, évaluée à 7 millions, a une couverture en cuir de qualité A et est complétée par du bois artisanal, un moteur 12 cylindres et 6,75 litres de cylindrée.

Il s’agit de mentionner certaines des propriétés présumées de Montijo Torres, qui, selon les rapports de Jorge Carbajal et Felipe Cruz, dans le programme En Shock, le propriétaire du magasin physique « Latingal boutique », possède plusieurs propriétés à Acapulco et que au Apparemment, ils ont acquis un nouvel appartement.