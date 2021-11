Galilea Montijo clarifie une fois pour toutes s’il partira ou non aujourd’hui en 2022

Après tant de spéculations, c’était la sienne Galilée qui a précisé une fois pour toutes s’il quittera ou non ‘Hoy’ en 2022. « Les potins auxquels nous sommes entrés aujourd’hui, parce qu’on le dit, on le dit, vous savez, des amis de cadres supérieurs disent que je quitte Programme. Ce n’est pas vrai », a-t-il assuré lors d’une récente rencontre avec la presse.

« Les temps que je suis partis, vous savez, c’était pour le travail, pour la santé, et je l’ai toujours dit aussi : si demain, parce que les cycles ferment aussi, si l’entreprise ou moi en avions décidé ainsi, ce serait le premier pour leur dire. Ce ne serait pas non plus de Quel serait le secret ? », a également assuré l’actrice.

Andrea Rodriguez, le producteur actuel de Hoy a révélé quels sont les plans du programme en 2022 en ce qui concerne les conducteurs. « Gali reste à ‘Hoy’ en 2022. Pour le moment, Gali reste, Andrea Legarreta reste, Black (Raúl Araiza) reste, Tania (Rincón) reste, (Andrea) Escalona reste, Paul ( Stanley), et aussi, pour le moment , je reste », a-t-il déclaré.