Galilea Montijo dans les problèmes et pas seulement dans la santé, disent-ils

La santé de Galilea Montijo a gardé le public du programme Hoy, amis et famille, en alerte, car récemment la belle animatrice était absente quelques jours de l’étoile du matin de Televisa pour ces raisons; Pourtant, un célèbre journaliste assure que ce ne serait pas le seul problème de l’actrice également.

Selon Chamonic, la belle ancienne reine de beauté de Guadalajara aurait été absente du programme qu’elle partage avec Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Andrea Escalona et compagnie pour une raison à plus forte : Inès Gomez Mont.

Le journaliste a partagé que Martha Galilée Montijo Elle pourrait être extrêmement inquiète de la situation dans son «comarre» et non de ce qui arrive à Gómez Mont et à sa famille, mais de ce qui pourrait l’affecter.

A travers une vidéo, il a assuré que Galilea Montijo se prépare probablement à une éventuelle enquête à son encontre, en raison de la relation étroite qu’il entretenait depuis de nombreuses années avec l’ancien animateur de Ventaneando.

Chamonic a souligné que c’est la santé et une éventuelle préparation juridique qui auraient éloigné La Gali du petit écran ; indiquant qu’après le début du processus d’Inés et de son mari, l’impact sur la pression de Montijo a été présenté de manière plus drastique et, soi-disant, l’anxiété a été ajoutée, en raison du moment où cela se produit.

Le journaliste a indiqué que la talentueuse présentatrice de télévision aurait demandé du soutien à sa famille en ces temps difficiles et aurait même emmené une tante et sa mère à ses côtés pour tout ce qui pourrait arriver.

Pendant ce temps, ce que Galilea Montijo a officiellement partagé avec son public, c’est qu’à la suite de Covid-19, un virus auquel il a dû faire face à deux reprises, il avait un problème de tension artérielle, qui était assez incontrôlé par ce que son médecin lui avait demandé. travail.

L’actrice a partagé qu’elle a pris des valises et son fils et est allée du côté de sa mère, puisqu’ils avaient tous les deux besoin l’un de l’autre, il convient de noter que son père est parti il ​​y a peu de temps. Avec sa famille, il a cherché à réduire le stress en dehors du travail pendant quelques jours pour se stabiliser.

Auparavant, la chère amie d’Andrea Legarreta avait partagé qu’elle avait également un problème cardiaque, ceci à cause de Covid-19, mais qu’elle était traitée pour cette maladie.

Il est à noter que Montijo a été malade du Covid-19 en novembre 2020, juste au moment où la productrice du Hoy Program, Magda Rodríguez, est partie. C’est le 1er novembre, jour des morts, que la malheureuse nouvelle est parvenue à la télévision.

Bien qu’il ait tout le temps refusé, des rumeurs indiquaient que c’était Covid-19 qui aurait emporté la société de production à succès, car il y avait eu des infectés dans la production après la visite d’Ariel Miramontes au forum avec des positifs.

Jusqu’au moment, Galilée Montijo Il a préféré ne pas trop parler d’Inés Gómez Mont et s’est limité à dire des mots positifs et de soutien pour elle et sa famille afin qu’ils traversent bientôt leur situation actuelle qui les éloigne du pays.