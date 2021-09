Galilea Montijo dans une petite jupe en cuir coquette montre ses jambes | Instagram

Après les vives critiques pour ses tenues “folkloriques”, Galilea Montijo, revient sur la route et porte une mini à volants et cuir qui exposait ses jambes marquées, tout comme ses fans l’aiment.

Si Galilea Montijo se distingue pour quelque chose, c’est d’être possesseur d’une silhouette stylisée ainsi que de belles jambes, qu’elle a aujourd’hui décidé de montrer à ses fans avec un air coquette jupe en cuir avec des volants, qu’elle portait avec des bottes de sol et un chemisier léger assorti.

La “Le chauffeur d’aujourd’hui“, a fait sensation et est tombé amoureux de ses plus de 9 millions de followers sur Instagram où il a également “youtubeur” a une grande popularité.

Déesse, Ce mois-ci, nous avons 8 ans, Bonjour ma chérie, Pelatttzoooo, Les cheveux et la chemise sont beaux, lisez certains des commentaires de “l’ancienne Tv Girl”.

Cela peut vous intéresser Découvert aujourd’hui !, les conductrices boivent pendant le programme

Cette fois, Galilée Montijo reçu de bons commentaires purs et divers emojis de cœurs et de visages mignons, accumulant un total de 66 776 likes. C’est ainsi que le “modèle” est apparu dans l’une des séances qu’elle partage fréquemment, et avec laquelle elle apparaît également dans la matinée de “Las Estrellas” où elle collabore.

Les éloges et les compliments n’ont pas manqué aux “femme d’affaires“, Montijo Torres, qui modèle l’une des tenues de sa ligne de vêtements”Boutique Latine” dont elle est devenue la principale ambassadrice, et bien sûr, le cliché a touché plusieurs cœurs.

Vous pourriez être intéressé par Galilea Montijo dans une longue jupe à volants qu’ils appellent “Indienne!”

Avec ses cheveux dénoués, bruns et très raides, “Gali“Elle avait l’air moderne et avec une touche rock dans son choix de vêtements qui, aux yeux de ses fans, la rendait très belle, tout le contraire des opinions qu’elle aurait suscitées avec certains de ses looks précédents.

Pour la célébrité, qui a fêté le 5 juin ses 48 ans, il ne fait aucun doute sur l’image que ses followers affectionnent le plus, bien que la actrice de télévision qui jouera des personnages dans “Le Grand Prix“ou” Jusqu’à ce que l’argent nous sépare “, parmi tant d’autres, a été critiquable.

L’assidue de la mode, qui a participé à plusieurs concours de beauté avant de devenir célèbre et plus tard faire la couverture du magazine “H men”, cherche toujours à casser les schémas et à montrer les tendances qui l’attirent le plus, ceci en collaboration avec son équipe de image.

Cela peut vous intéresser Aracely Arámbula découvre son dos ressemblant à un Picasso

Bien que cela mérite d’être mentionné, la présentatrice attachante de “Pequeños Gigantes”, Martha Galilea Montijo, qui anime désormais également l’émission de téléréalité “Los Chiquillos en Hoy” réalisée au sein de la même production matinale, ne reçoit pas toujours les meilleures opinions pour ses tenues.