Galilea Montijo démissionnerait de Hoy et Televisa, disent-ils

Un énorme émoi a provoqué la rumeur qui est sortie d’une célèbre page de spectacles, car ils assurent que Galilée Montijo Elle pourrait démissionner du Hoy Program, dont elle fait partie depuis 14 ans et pas seulement lui, mais Televisa, une entreprise qui l’héberge depuis plus de 26 ans.

C’est ce qu’a dit le journaliste Daniel Quiroz sur Arguende TV, qui a assuré que Martha Galilée Montijo il chercherait à se débarrasser du programme Hoy et de Televisa pour rester aux États-Unis.

Le journaliste a expliqué qu’en l’absence de Galilea Montijo, beaucoup de choses ont été dites, par exemple qu’il était allé à ses engagements scolaires, qu’il lui devait des jours et que son état de santé est apparu; quelque chose qu’il dit pourrait être un mensonge.

Quiroz a partagé qu’il est dit que l’animatrice de télévision de Guadalajara a été vue en train de parler avec des cadres supérieurs de Televisa parce que, depuis un certain temps, elle a décidé de quitter Hoy et Televisa pour le reste de l’année pour se rendre aux États-Unis. Soi-disant, cette demande aurait été refusée à l’artiste et plus tard elle a été renouvelée pour une semaine.

Le journaliste a indiqué que l’argument que Galilea Montijo donne aux hommes d’affaires de Televisa est qu’il doit se rendre dans le pays voisin pour s’occuper de sa situation de santé, car les études au Mexique ne lui auraient pas permis de s’occuper de lui-même comme il le devrait. .

Cependant, l’insistance sur l’actrice également a déclenché les soupçons de beaucoup qu’en réalité elle ne pouvait pas être malade, ou du moins pas tellement et que son départ aux États-Unis pourrait être davantage lié à son amie Inés Gómez Mont.

C’est aussi très récent ce qu’a partagé un autre portail de divertissement célèbre, Chamonic, qui a assuré que Galilea Montijo ne pouvait pas être malade ou que sa santé aurait été affectée par la situation avec Inés.

La journaliste a partagé sur son compte Instagram officiel que l’amie d’Andrea Legarreta avait accidentellement subi des modifications de sa pression après le problème rencontré par sa « comarre », Inés Gómez Mont et qu’elle serait également confrontée à l’anxiété qui en découle.

Mais Chamonic assure que ce ne serait pas sa santé dont la femme de Fernando Reyna s’occupe pendant ses absences à Hoy, mais se préparerait probablement à une éventuelle enquête sur elle, dérivée de la proximité avec Gómez Mont et c’est ce qui l’aurait si nerveux.

Il a indiqué que Montijo aurait demandé le soutien de sa famille pour ce qui pourrait arriver et sa mère et une tante sont allées au CDMX pour le soutenir. D’autre part, Galilée Montijo Il a expliqué à son auditoire qu’il s’était absenté pour se détendre et s’éloigner du travail car sa pression était assez altérée et cela avait été indiqué par le médecin. Il a également partagé qu’il avait pris des valises et son fils pour aller chez sa mère, car ils avaient tous les deux besoin l’un de l’autre.

Jusqu’à présent, Montijo n’a pas parlé de ces rumeurs et quant à Inés, elle a préféré être très discrète et n’adresser ses vœux et bons mots qu’à son amie et confidente, Gali aurait-il vraiment des ennuis ?