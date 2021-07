Galilea Montijo donne son avis sur Mario Bautista

“Oh il m’a violée” : Galilea Montijo pense à Mario Bautista | Instagram

Retour au centre de la polémique ! Les déclarations fortes de Galilea Montijo font d’elle une proie facile pour la critique lorsqu’elle demande Châtiment à tous ceux qui portent de fausses accusations contre des célébrités, notamment dans le cas de Mario Bautista.

Très ferme dans ses déclarations, Galilea Montijo a déclaré qu’il était de son droit d’exprimer une opinion puisqu’il était contre les diffamations, car elles nuisent grandement à l’image des personnes célèbres pour lesquelles il a demandé “justice”.

Galilée Montijo a souligné qu’il ne craignait pas d’être la cible de critiques pour avoir exprimé sa façon de penser puisqu’il estime que les gens qui inventent des choses si délicates et qui finissent par être fausses, devraient également recevoir une punition, comme l’exprime la figure de 48 ans de l’émission, après les déclarations de l’interprète, suivre le lien.

Le collaborateur de Les étoiles, a fait appel au combat qui se déroule aujourd’hui pour l’égalité et a déclaré que bien que son commentaire ait offensé les critiques sur les réseaux sociaux, il considérait “c’était la vérité”.

C’est tellement facile de désigner quelqu’un de nos jours, ils disent : Ay me v! Il faudrait aussi qu’il y ait punition ou justice, n’est-ce pas ?, a commenté la “tapatia”.

Le membre de Televisa a commenté que cela semble une injustice et a même cité l’exemple de Michael Jackson, dont l’image a été entachée pendant plusieurs années.

En ce sens, Arath de la Torre, a déclaré que mentir aux autorités était déjà un crime, mais qu’il était positif que le cas de Bautista ait déjà été résolu : “C’est bien qu’il soit déjà résolu”, a déclaré Arath de la Torre.

Cela n’a cependant pas empêché la native de “Guadalajara, Jalisco” de recevoir sa dose de commentaires dans lesquels un grand nombre d’internautes l’ont attaquée pour ses déclarations.

Même si “Gali“Elle est l’une des figures les plus populaires des réseaux sociaux, il y a aussi des gens pour qui ils ne devraient tout simplement pas faire partie du programme et ils étaient totalement contre elle et son collaborateur, Andrea Legarreta.

Ça me met de mauvaise humeur d’aller au bureau le matin parce qu’ils ont @programa_hoy et @GalileaMontijo et @AndreaLegarreta pensent à leurs opinions sur les victimes d’abus. Quel dommage, beaucoup de gens regardent ce programme et ils ne mettent pas deux neurones ensemble avant de parler.

Il convient de mentionner que ce n’est pas la première fois que de nombreux utilisateurs pensent qu’ils “ne les aiment pas” et devraient les retirer du matin. Ce qui déchaînerait le plus son agacement contre “l’ex-fille de la télé” et “mannequin”, c’est le fait qu’il a minimisé les déclarations que les victimes qui traversent ces situations osent faire.

D’autre part, dans d’autres commentaires, ils ont soutenu l’initiative du présentateur “Vida Tv” et ont montré leur soutien à “l’influenceur” et au “chanteur”.

Eh bien, je dis les poursuivre car il n’est pas juste de tacher l’image d’un artiste juste pour attirer l’attention, j’espère que cela n’a rien affecté dans votre vie, bénédictions Mario, vous lisez dans certaines réactions.

L’actrice de 48 ans qui a participé à des histoires telles que “El Premio Mayor”, “Jusqu’à ce que l’argent nous sépare”, “T’aimer est mon péché”, entre autres, a partagé certaines des récentes déclarations de la femme de 25 ans. vieille qui a expliqué que « son dossier a été classé après que les jeunes femmes se soient rétractées des accusations portées contre elles.

“C’était la polémique de Mario Bautista”

L’auteur de la chanson “Baby Girl”, Mario Bautista, aurait été accusé par deux adolescents de Guadalajara qui ont déclaré avoir été victimes d’agressions intimes. Cependant, quelque temps plus tard, les victimes présumées ont abandonné les charges retenues contre le célèbre.

C’était une affaire qui était close, c’était quelque chose qui devait arriver et ça s’est passé de la meilleure des manières. Je remercie. Les mêmes filles sont sorties pour dire que c’était un mensonge à la télévision.

Le chanteur était reconnaissant envers toutes les personnes et toutes les personnes qui l’ont soutenu et ont cru en lui. “Avec conscience, je pense que c’est la clé de tout”, a expliqué l’artiste pour la matinale de Televisa.