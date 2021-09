in

Considéré comme l’un des chefs d’orchestre préférés des téléspectateurs qui apprécient le Programme d’aujourd’hui Il s’agit sans aucun doute de Galilea Montijo, surtout quand sur ses réseaux sociaux comme Instagram il a tendance à partager des contenus dragueurs comme les plus récents où il est apparu vêtu uniquement de cuirs.

La coquette présentatrice la télévision a gagné l’amour et l’admiration de tous grâce à sa personnalité et son charisme.

Malgré le fait que cette belle célébrité de la télévision mexicaine ait déjà participé à la célèbre émission du matin depuis quelques années avec Andrea Legarreta, Raúl Araiza et Jorge El Burro Van Rankin, sa popularité a commencé bien avant.

Aujourd’hui, la belle animatrice et actrice s’est démarquée en tant que mannequin, a participé à différentes campagnes et sur son compte Instagram officiel galileamontijo, partage continuellement du contenu où nous la voyons poser comme une professionnelle.

Galilea Montijo du programme aujourd’hui, coquette, pose nue ! | Instagram galileamontijo

La même chose s’est produite il y a quelques heures il y a environ 6 heures, où elle porte une tenue frappante, plusieurs de ses fans ont sûrement trouvé un peu étrange de la voir porter ce type de tenue, car ses vêtements ont l’air assez bien ajustés par leur belles courbes.

Cela se compose d’un pantalon en cuir large, en plus d’une veste assez large et d’une chemise avec une peinture de “La Gioconda” ou également connue sous le nom de “La Joconde” imprimée sur le devant.

La veste a oublié de mentionner qu’elle a aussi quelque chose de gravé, mais au dos, les mots en gros argent qui disent “Trop glam pour s’en foutre”, sûrement mentionnés à cause de la luminosité qu’il avait, ressemblant à une rockstar entière.

Comme chaussures et laissant ce look de mauvaise fille, elle a décidé de l’accompagner de bottines hautes qui semblaient également être en cuir, bien qu’elles puissent facilement passer pour du cuir.

Dans sa description elle s’est seulement limitée à mettre un cœur en noir, sans aucun doute il n’y a plus de mots pour comprendre que comme beaucoup de femmes elle est aussi fascinée par l’utilisation de la couleur noire.

Cette nouvelle publication a donné à Galilea plus de 18 000 cœurs rouges en plus de 140 commentaires, l’un des premiers que nous pouvons voir est celui de son ancienne partenaire, l’ancienne météorologue, la belle et réussie Yanet García, qui a balayé son exclusivité compte de contenu.

L’endroit où les photos ont été prises semble être une rue ordinaire, il ne fait aucun doute que le cadre de notre Photos, car cela complète ce que vous voulez projeter avec nos images tout comme elle l’a fait avec ce look moderne et urbain.

Nous vous envoyons toujours pleins de câlins pleins d’amour”, a écrit un fan.

Peut-être que vous ne le saviez pas, mais Galilée Montijo Elle est originaire de Guadalajara Jalisco, où elle a étudié à l’Université autonome de Guadalajara et a également eu l’opportunité d’étudier au Centre d’éducation artistique plus connu sous le nom de CEA.

Certains adeptes de cette personnalité forte et influente des réseaux sociaux et des émissions de télévision se demanderont probablement depuis combien de temps Galilea Montijo conduit sur le programme Hoy.

Elle a été invitée à l’émission du matin pendant trois ans de 2004 à 2007, puis est devenue animatrice de 2008 à aujourd’hui. L’animatrice a donc 13 ans dans l’émission Hoy.

Bien qu’il soit à noter que récemment il a dû s’absenter un peu en raison d’un nouveau projet auquel il participe intitulé “Un seul Mexique, la fête“Bien qu’en réalité son absence soit déjà terminée, il y a eu des moments d’angoisse que ses fans ont vécus.

On pourrait dire que Galilea est une entité à part entière dans le programme avec son amie et partenaire de conduite Andrea Legarreta, jusqu’à présent, ce sont les deux qui ont le plus dirigé le programme.