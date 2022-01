Galilea Montijo en « combinaison gagnante » revient sur Instagram

Galilea Montijo marque la taille dans une jupe imprimée et un chemisier rose | Instagram

Galilea Montijo est réapparue sur Instagram après diverses controverses portant une jupe crayon imprimée assortie avec un chemisier rose et cette fois, elle a généré de bons commentaires.

La présentatriceGalilea Montijo, présentée dans une récente carte postale avec laquelle elle est réapparue sur Instagram, la « femme d’affaires » de la mode aurait cessé de montrer l’activité récente de son compte officiel au milieu des récents scandales qui l’impliquent.

Le propriétaire de « Latingal boutique », Galilée Montijo, Il parviendrait non seulement à gagner l’affection du public non seulement du petit écran mais aussi des plateformes de médias sociaux où à ce jour il a atteint 9,5 millions d’abonnés.

Galilea Montijo marque la taille dans une jupe imprimée et un chemisier rose. Photo : Capture Instagram

C’est sur la carte postale que le célèbre « Aujourd’hui membre« Pendant plus de 14 ans, il a publié il y a 23 heures et au final il a accumulé 89 903 likes, en plus de quelques commentaires louant sa tenue, auxquels il a ajouté des plateformes hautes en or.

Combinaison gagnante ! J’adore ça, a écrit l’un des collègues du milieu @vielkatv.

La « collaboratrice d’émissions de téléréalité et de variétés », qui arbore toujours ses cheveux bruns avec des reflets dorés, a été confrontée à une forte polémique autour de ceux qui ont déclaré qu’elle serait bientôt retirée des ondes.

Martha Galilea Montijo Torres, qui a participé à des programmes tels que « Vida Tv », « Petits géants« Parmi beaucoup d’autres, il a été absent à différentes occasions du programme Hoy, ce qui a donné lieu à diverses spéculations.

C’est récemment que le producteur, Andrea Rodríguez Doria, qui a confirmé que le « modèle de H hommes« , entre autres magazines, et des » campagnes publicitaires » se poursuivront dans la diffusion.

La sœur du producteur de F! Nothing, Magda Rodríguez, Andrea, a exclu de l’émission « Todo para la Mujer », animée par Maxime Woodside, que l’un des sept chefs d’orchestre qui composent aujourd’hui la production du programme Hoy, quitte le diffusé au début de cette année.

(2022) a l’air bien. Et ma mère m’a appris que quand quelque chose se passe bien, cela ne doit pas changer. Donc les sept pilotes que nous avons restent les mêmes,

La société de production a exprimé dans l’espace radio dans lequel elle a également avancé quelques changements dans le forum du programme, qui serait désormais au format 360°.

Martha Galilea Montijo Torres et Andrea Escalona, ​​​​Raúl Araiza, Paul Stanley, Tania Rincón et Andrea Legarreta continueraient de faire partie du programme, comme l’a confirmé la tante d’Andrea Escalona.