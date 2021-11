Galilea Montijo en costume rose brillant, éblouit l’ensemble de Hoy

Galilea Montijo, les intérieurs noirs s’évadent sous son tailleur rose | Instagram

Galilea Montijo, réapparue dans l’une de ses séances, capturée du Programme d’aujourd’hui dans un costume rose brillant qui laisse échapper un ensemble d’intérieurs noirs et les réactions ont été immédiates.

La « présentatrice« Galilea Montijo réapparaît sur une photographie dans laquelle il donne une conférence sur la façon d’apporter la formalité d’un costume à un style plus amusant.

Un vêtement composé d’un pantalon et d’un blazer tapissé de paillettes roses a été la cible de diverses réactions et commentaires envers le « Le chauffeur d’aujourd’hui« , qui a montré les intérieurs qu’il portait sous le manteau.

L’hôte de « Les stars dansent aujourd’hui« Il a laissé sa veste ouverte ce qui lui a permis de montrer un haut noir qu’il portait sous l’ensemble des vêtements.

Galilea Montijo, les intérieurs noirs s’évadent sous un costume rose. Photo : Capture Instagram

La « femme d’affaires« de la mode, Galilea Montijo Torres, a partagé la séance avec ses 9,3 millions de followers sur Instagram, sa tenue associée à une coiffure ample, ce sont ses fans qui ont immédiatement donné leur avis.

La épouse de Fernando Reina IglesiasElle a choisi l’un des nombreux looks qu’elle abrite dans sa boutique « Latingal boutique », qu’elle a ouverte en juin dernier avec sa collègue Claudia Troyo, qui est située dans « Mundo E ».

La « célébrité des réseaux sociaux », qui collabore à la production depuis 14 ans, aujourd’hui dirigée par Andrea Rodríguez Doria, s’est à nouveau penchée vers un style plus décontracté en plus de porter une coiffure avec un chignon haut et un maquillage avec des ombres et du rouge à lèvres. correspondant à la tenue, l’instantané totalisait 59. 303 Je l’aime bien.

Ses fans n’ont pas hésité à la couvrir de soutien et de compliments dans lesquels ils ont réitéré à quel point elle était belle à la fois sur les photos et « encore plus en personne », ont souligné certains de ses abonnés.

Avec seulement quelques modules complémentaires, « Gali« Il a accessoirisé l’ensemble de pièces auquel il a apporté quelques bijoux en argent au cou et au poignet sur fond d’étoiles.

Il faut dire que Montijo Torres, s’est toujours tenu au courant des nouvelles tendances et maintenant grâce à sa propre ligne de vêtements, la célèbre 48 ans, il a surpris dans plusieurs de ses séances, dans lesquelles à certaines occasions, ses looks ont dérivé de certaines critiques.

L’attachante présentatrice de « Petits géants« , » Vida Tv « et de nombreux autres programmes de divertissement, est capturé de l’extérieur dans un instantané dans lequel les accessoires d’un nouveau look sont appréciés en détail.

Le mannequin du magazine « H men » et d’autres publications, qui débutera justement sa carrière d’actrice après s’être couronnée « tv girl » a réussi à garder une silhouette qui lui permet de s’habiller de presque n’importe quelle manière à distance.

A 48 ans, l’actrice d' »El Premio Mayor » et autres mélodrames de Televisa, a consacré une partie de son temps à soigner sa silhouette avec discipline comme de nombreuses personnalités de la télévision.