Galilea Montijo, en étoiles colorées, ses jambes captivent | Instagram

Galilea Montijo parvient toujours à se démarquer d’une manière ou d’une autre et cette fois c’est un pull d’étoiles colorées associé à une paire de lycras noirs qui a séduit ses 9,2 millions d’abonnés en la montrant tonique. jambes.

La présentatrice, Galilea Montijo, a saisi l’une des tendances qui a fortement dominé ces derniers mois avec une paire de shorts “motards“qui sont arrivés en force aux dernières tendances de la mode et avec lesquels il portait ses jambes marquées.

La femme d’affaires de la boutique Latingal, partage toujours les séances de chacun des looks qu’elle porte au milieu de la diffusion du Programme d’aujourd’hui, alors cette fois il n’a pas fait exception et a partagé un cliché avec ses fidèles fans sur Instagram, qu’il a accompagné de plusieurs emojis stars.

Galilea Montijo, en étoiles colorées, ses jambes captivent. Photo : Capture Instagram

Galilée Montijo, a évoqué son lien fort avec la mode grâce à l’influence de sa grand-mère, qui qualifiait “elle était couturière” alors maintenant, la collaboratrice d’émissions de variétés et de télé-réalité, possède son propre magasin de vêtements physiques.

Pendant longtemps, le “actrice de télévision“Celui qui est apparu dans des productions comme” Jusqu’à ce que l’argent nous sépare “, “El Premio Mayor” parmi d’autres productions qui incluent des séries et d’autres programmes, a laissé tout le monde sans voix avec leurs différents choix de mode.

Le présentateur également de “Vida Tv” ou “Petits géants“Ce fut toute une sensation d’inaugurer la nouvelle saison hivernale avec le pull qui recouvrait son haut avec style tout en dévoilant ses belles jambes.

L'”ex-Tv girl” qui a débuté dans le monde du mannequinat et même la couverture du magazine “H men” a ouvert les portes à d’autres publications devenant vite la cible de commentaires et compliments divers.

Magnifique, je t’aime, Magnifique, Comme c’est mignon et beau, Bon week-end, Woww, Quelle belle femme, Bisous charmants, Merci beaucoup pour aujourd’hui et faire plaisir aux enfants nous t’aimons beaucoup, merci infiniment, Belle Gali toujours belle .

Ce ne sont là que quelques-uns des commentaires que le membre du programme Hoy et collègue d’Andrea Legarreta et Raúl “El Negro” Araiza a reçu pendant de nombreuses années de la part de ses abonnés qui ont également laissé 41 669 likes sur la publication.

Avec une grande attitude et un flirt, Martha Galilea Montijo Torres a posé devant la caméra avec ses cheveux bruns lâches et ses talons noirs qui complétaient sa tenue et ses chaussettes assorties qui dépassaient de ses chaussures, la mère de Mateo Reina Montijo a attiré tous les regards.