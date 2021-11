Galilea Montijo, en robe et bottes blanches montre ses jambes | Instagram

Galilea Montijo a partagé une photo récente avec une robe blanche et des bottes plates avec lesquelles elle a montré ses belles jambes depuis un banc, le

La présentatrice Galilea Montijo, a été capturé dans un instantané qu’il a partagé avec ses 9,3 millions d’abonnés, qui était accompagné de quelques cœurs, qui ont été multipliés par l’affection des fans de la Le chauffeur d’aujourd’hui.

La « tapathie« , a encore impressionné tout le monde avec une carte postale dans laquelle il porte une tenue de la boutique Latingal, sa propre ligne de vêtements, dont Galilée Montijo est l’ambassadeur officiel.

Galilea Montijo, en robe et bottes blanches, exhibe ses jambes. Photo : Capture Instagram

Les réactions et commentaires ont été immédiats pour le « actrice de télévision« qui interprétera »Jusqu’à ce que l’argent nous sépare« , » Le Grand Prix « , » T’aimer est mon péché « , etc., à qui ils ont dédié divers emojis, dont des cœurs, des lamas et des visages.

La charismatique « collaboratrice d’émissions de variétés et de téléréalité », épouse de Fernando Reina Iglesias, était encline à cette occasion à exhiber une partie de ses cheveux dénoués et marqués de vagues à l’eau.

L’animatrice attachante de « Vida Tv », « Petits géants« , » Fais-moi rire et tu seras millionnaire « , et » TVO « , parmi tant d’autres, a cumulé plusieurs likes.

Martha Galilea Montijo Torres a fait une démonstration de charme en portant un chemisier blanc accompagné d’un gilet par-dessus la robe, avec plusieurs doigts au-dessus du genou, ce qui a permis de montrer les jambes toniques du mannequin de magazines tels que « H men ».

Le premier des messages viendrait des plus proches collaborateurs et amis au milieu de la « femme d’affaires« de la mode et propriétaire de » Latingal Boutique « , Galilea Montijo, 48 ans, en plus de ses fidèles adeptes qui surveillent ses pas.

Le fan club de « Gali », les soi-disant @galisisters, n’a pas hésité à endosser les éloges du célèbre homme de 48 ans, réitérant à quel point la mère de Mateo Reina Montijo est « magnifique ».

Montijo Torres, qui apparaîtra en tant qu’invité dans l’émission « ‘Qui est le masque ? » Dans une émission passée, il a été montré remis de la blessure qu’il avait présentée il y a quelques mois à l’une de ses jambes, c’est pourquoi il portait une attelle pour immobiliser la partie touchée.

Heureusement, « l’ancienne Tv girl » qui faisait la couverture du magazine « H men » peut porter le style de chaussures de son choix.