Galilea Montijo, en tenue de cuir, a attiré l’attention

Galilea Montijo dans un gilet en cuir et un short, se moque de l’hiver | Instagram

Galilea Montijo est l’une des célébrités qui s’exposent le plus à la mode, la « tapathie« Elle s’est distinguée en portant des vêtements que peu oseraient porter, à cette occasion, la célèbre femme de 48 ans a des looks estivaux et très chics.

La présentatrice, Galilea Montijo, est réapparue à nouveau sur son compte Instagram et apparaît dans une tenue à la mi-temps avec un gilet à rayures diagonales noires et blanches assorti à un short en cuir synthétique noir jusqu’au genou.

Galilée Montijo, a été capturé à partir d’un arrière-plan avec des étoiles dans l’un des domaines de l’ensemble du programme Hoy dans lequel elle a collaboré pendant plus de 14 ans, le cliché partagé il y a deux jours a provoqué plusieurs réactions accumulant 53, 231 likes dans lesquels Consuelo est apparue Duval.

Galilea Montijo dans un gilet en cuir et un short, se moque de l’hiver. Photo : Capture Instagram

La « femme d’affaires« Dans la mode, Martha Galilea Montijo Torres, parvient toujours à capter l’attention d’une manière ou d’une autre pour ses tenues, parfois réussies alors que sur d’autres, elles ont suscité quelques critiques.

La « ex fille tv » qui a collaboré à des émissions de variétés et de téléréalité, a fait du noir l’un de ses vêtements vedettes et auquel il a ajouté quelques hauts plateaux en noir qui ont ajouté quelques centimètres de plus au modèle des magazines tels que » H men » .

« Gali« , né le 5 juin 1973, est l’un des collaborateurs les plus aimés de la matinée et des réseaux sociaux, le »youtubeur mexicain« ne fait pas exception, alors ses fidèles « galisisters » n’ont pas hésité à manifester leur soutien et leurs éloges.

Aymmmm comme c’est beau mon Manitammmm Shivavammm, lu dans un commentaire de Roxana Castellanos, @ larox7,

Comme c’est joli ce look ! Une peinture et en personne ça a l’air super ! A écrit @karlagomezr.

De la même manière, certains autres de ses fidèles fans ont réagi à la photo avec divers commentaires dans lesquels la grande affection et admiration qu’ils ressentent envers l’actrice de romans tels que « Le Grand Prix« , ou » Jusqu’à ce que l’argent nous sépare. »

# Précieux, Bonjour mon amour mignon @galileamontijo, j’ai déjà compris tant d’envie ils ne te pardonnent pas à quel point tu es belle et combien béni par Dieu, Que personne ne retire ton sourire de ta bouche gali !!! Que les chiens aboient !!! Tu continues de briller ! Magnifique comme j’aime tes petits pieds gali salutations, nous t’aimons magnifique.