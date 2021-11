Galilea Montijo en tenue pied-de-poule vole les regards

Galilea Montijo en ensemble pied-de-poule vole les regards | Instagram

Galilea Montijo, réapparaît dans un ensemble complet de blazer et pantalon dans une teinte assez frappante qui capturerait les yeux dans un récent La photographie.

La présentatrice, Galilea Montijo, a de nouveau été le centre d’attention et de commentaires, ceci après qu’il soit réapparu dans une tenue complète d’une couleur très vibrante qui a déclenché plusieurs réactions.

Galilée Montijo Il a partagé une nouvelle publication sur Instagram dans laquelle il apparaît avec une tendance forte comme les complets pour lesquels il a décidé de le porter en jaune fluo et avec un imprimé très tendance.

Galilea Montijo en tenue pied-de-poule vole les yeux. Photo : Capture Instagram

La « Le chauffeur d’aujourd’hui« , Martha Galilea Montijo Torres, apparaît dans un cliché partagé il y a 15 heures et qui a fini par cumuler 21 153 likes et divers commentaires.

Bella a écrit @lauraspoya.

Aymmm Manitammm tu ressembles à un bâtard Mateoomm. Sur cette photo!!! Comme c’est beau, a écrit @ larox07,

Je t’aime en ce moment !!!! partagé @lorenaherreraoficial

C’est la tuerie pour moi. Tu es belle, a écrit andrea_pittercampbell

De même les « galisister », fidèles adeptes de « Gali« Ils ont montré leur soutien à la beauté de » jaliscience « qui, parmi les commentaires, a souligné qu’elle se distingue dans son ensemble »fashioniste« .

Beau, parfait, spectaculaire, Amoooo, Wow, peut être vu dans d’autres commentaires vers la « exchica Tv ».

La « femme d’affaires« de la mode, qui a fêté en juin dernier l’ouverture de sa nouvelle boutique » Latingal boutique « a repris l’une des publications du magazine @estiloDF, une édition dans laquelle apparaissent différents visages du monde du divertissement.

Le souvenir conducteur, qui est apparu dans des productions telles que « La vie à la télé« , » Little Giants » et » Fais-moi rire et tu seras millionnaire » ont présenté un blazer à manches bouffantes, qui a figuré dans les principales tendances.

La touche coquette a été apportée par « Gali » aux vêtements après avoir porté la veste unatobonated qui a également révélé une paire d’intérieurs noirs qu’il portait sous ses vêtements.

Le modèle de magazine comme « H hommes« Il a ajouté quelques accessoires en argent avec un ensemble de chaînes de style cascade qui s’accordaient bien avec l’ensemble.