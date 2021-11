Galilea Montijo, en vidéo, attire un papillon sur ses lèvres | Instagram

Galilea Montijo a été choisie par un papillon monarque, qui s’est posé sur le visage de la « présentatrice », le moment a été capturé à travers ses histoires Instagram : « Je l’aime, elle ne voulait pas y aller. »

La « présentatrice », Galilea Montijo, a documenté dans l’une des vidéos qu’elle partage sur ses stories Instagram le moment où un papillon se pose sur ses lèvres, ce qui durerait plusieurs minutes sur son visage.

Galilea Montijo, ses lèvres font tomber amoureux un papillon monarque. Photo : Capture Instagram

La Le chauffeur d’aujourd’hui a partagé une vidéo et diverses images dans lesquelles on apprécie comment la créature reste immobile sur ses lèvres mais à un moment donné, elle a complètement ouvert ses ailes alors « Gali« Il en a profité pour immortaliser l’anecdote en photos.

« Tu ne veux pas y aller, Goey, tu ne veux pas y aller, a commenté Martha Galilea Montijo Torres en désignant le papillon qui s’est posé sur sa bouche, alors elle a finalement décidé de continuer à enregistrer tout en portant l’insecte sur son visage.

Galilée Montijo, qui a réussi à s’imposer comme une célébrité sur les réseaux sociaux, n’a pas hésité à prendre plusieurs clichés avec le petit être.

De plus, le présentateur d’émissions comme « Vida Tv », « Petits géants« , et collègue de plusieurs émissions de variétés et de téléréalité, il a joué dans quelques clichés dans lesquels il prend une photo dans le ciel.

Celui qui était l’invité d’émissions comme « Qui est le masque ? » Entre autres diffusions, il ne pouvait s’empêcher de le prendre comme bon signe après avoir montré à ses 9,3 millions d’abonnés la photo sur laquelle un cœur est dessiné dans le ciel.

J’adore les signes du ciel, voyez le coeur sur la 2ème photo ? A écrit la jaliscience dans la description de l’image.

Il n’a pas fallu longtemps aux fans du « femme d’affaires« de la mode, celui qui était un » participant de la beauté « , a reçu divers commentaires sur la même carte postale qui a fini par en cumuler un total de 33. 685 J’aime l’une des premières photos qui apparaissent dans son compte officiel.

Linda, c’est lu dans le premier commentaire envers le youtuber.

L’émerveillement que cela signifie pour un papillon d’atterrir sur vous a à voir avec un voyage spirituel que vous êtes sur le point d’entreprendre, lié à la croissance personnelle, dit l’utilisateur @alahlian

Beurre, comme c’est beau, comme c’est beau, beau, tu es si belle, ont souligné certains des autres commentaires de « exchica tv ».