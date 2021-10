Galilea Montijo en vidéo remet le chauffeur de Hoy à sa place | Instagram

L’attitude que Galilea Montijo a prise avec l’un de ses collègues du Programme d’aujourd’hui, Décidé de le remettre à sa place !

Sans aucun doute, la belle Jalisco a montré qu’elle est l’une des stars préférées du programme et que comme Andrea Legarreta, on pourrait dire qu’elles ont certains privilèges dans le programme, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Jusqu’à présent, elle et la femme de son ami Erik Rubín sont les animateurs les plus anciens de l’émission de télévision du matin, Galilée Montijo à ce jour, il a environ treize ans.

Bien que la présentatrice de télévision ait participé au programme de 1998 aux étapes 1 et 2, mais cela n’a duré que 3 semaines, elle a rejoint le programme en 2008 à ce jour.

Quant à Andrea Legarreta, 20 ans se sont ajoutés depuis le lancement du programme, plus tard en 2000, il a fait une pause et est revenu pour 2003, le programme a eu sa première diffusion le 3 août 1998 et à ce jour, nous continuons à profiter de son contenu.

Il en est ainsi Galilée Montijo Étant l’une des pilotes de longue date du programme et aussi l’une des favorites, elle pourrait l’emporter sur n’importe quel autre collègue, il faut mentionner qu’il y a une belle amitié entre les pilotes, à tel point que cela leur permet aussi de faire certaines blagues entre eux .

La même chose s’est produite dans une vidéo qui circule sur Twitter, où l’animatrice, le mannequin et l’actrice s’expriment bien que cela ressemble à une supposée discussion avec Bernardo Moreno, que vous aurez sûrement vu plus d’une fois à l’intérieur et à l’extérieur du programme.

Moreno est connu comme le coiffeur des stars, avec qui il aura sûrement travaillé plus d’une fois aux côtés du beau gars de Guadalajara, également de Paúl Stanley.

La vidéo est un tiktok qui est devenu viral immédiatement en raison de certains mots qui entrent dans l’audio que les deux compagnons jouent « Je vais baisser ta fumée », c’est ce que Galilea dit lorsqu’il se dispute soi-disant avec Bernardo.

Apparemment, Galilea et Bernardo étaient dans une sorte de jardin pendant qu’ils se disputaient un peu. En écoutant l’audio, vous identifierez sûrement les personnages derrière « Kimberly le plus précieux » et Wendy Guevara, ce sont deux influenceurs célèbres.