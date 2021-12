Galilea Montijo en vinyle, met en valeur sa petite taille

Galilea Montijo vole la caméra avec un look félin et un pantalon nude | Instagram

Galilea Montijo, vole l’appareil photo avec un look félin et un pantalon nude à la taille avec lequel elle vole les regards sur une photo qui « tapathie« Il a partagé depuis son compte Instagram.

La présentatrice Galilea Montijo, qui se démarque par son style ultra fashionista, porte un pull noir avec une tête de tigre sur le devant, qu’elle complète avec un pantalon en cuir nude.

La femme d’affaires de la mode et propriétaire de « Latingal Boutique », Martha Galilea Montijo Torres, modelée dans une photo récente pour Instagram, où elle s’est démarquée avec une grande popularité, accumulant 106. 699 Je l’aime.

Galilea Montijo vole la caméra avec un look félin et un pantalon nude. Photo : Capture Instagram

Le collaborateur de variétés et de téléréalité qui est apparu dans des productions comme « La vie à la télé« , » C’est qui le masque ? « , » Fais-moi rire et tu seras millionnaire « , » TVO » et bien d’autres encore, ça va laisser plusieurs coeurs fléchés depuis le » modèle » de magazines comme « H hommes« Elle avait l’air extrêmement stylisée.

« Gali », qui a laissé ses cheveux bruns à l’air libre et marqués par des boucles aux extrémités, apparaît debout d’un extérieur de ce qui semble être la station de télévision San Ángel, où le « tv ex-fille« participera à diverses productions.

Le aussi actrice de télévision d’histoires comme « Le plus grand prix », « Jusqu’à ce que l’argent nous sépare », « La vérité cachée » entre autres, il portait sa silhouette imposante avec des talons aiguilles noirs qui se mariaient également parfaitement avec le vêtement supérieur.

Magnifique !! Le meilleur, Aimez votre tenue, Belle comme toujours, Belle, nous sommes des fans fidèles, ne laissez pas le mal du monde atteindre votre bel être intérieur, Commencer le mois avec la femme la plus belle et la plus merveilleuse du monde Je t’aime, Force de Gali

Il est lu dans les messages dédiés au 48 ans célèbre qui a fini par en cumuler 107, 406 j’aime ça, parmi lesquels il y a des réactions de Consuelo Duval elle-même.

La « femme de Fernando Reina Iglesias » a traversé des moments difficiles après les vives polémiques qui tournent autour de ses liens présumés avec son amie et sage-femme, Inés Gómez-Mont.

À cela s’ajoute un livre dans lequel celui qui est né à Guadalajara, Jalisco, serait lié de manière romantique à « l’ancien chef » du cartel Beltrán Leyva.

Le présentateur de « Pequeños Gigantes » est réapparu ces derniers jours et a demandé en larmes d’arrêter les rumeurs de ceux qui ont été pointés du doigt, affirmant que cela n’avait rien à voir avec les affaires de l’ancien conducteur de 25+ ou et dément les révélations d’Anabel Hernández , auteur du livre.