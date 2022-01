Galilea Montijo est la femme en noir et il pleut sur Instagram

Galilea Montijo choisit une tenue noire et déchaîne les réactions | Instagram

Galilea Montijo, a repris l’activité en Instagram Ces derniers jours, elle est récemment apparue vêtue tout de noir dans une tenue qui a suscité plusieurs commentaires.

La « présentatrice« Galilea Montijo, présentée dans un look noir de la tête aux pieds, mannequin debout à l’extérieur, montrée avec toute l’attitude devant la caméra.

La « tapathie« Martha Galilea Montijo, née le 5 juin 1973, a partagé l’un des looks les plus récents avec lesquels elle est apparue dans l’émission matinale de Las Estrellas, où elle a collaboré pendant plus de 14 ans.

La maquette D’après des magazines comme « H men », elle porte une veste noire avec des boutons argentés brillants, une ceinture noire marque sa taille et un pantalon assorti dissimule les hanches de la célèbre femme »Le chauffeur d’aujourd’hui», à qui ses 9,5 millions d’abonnés n’ont pas hésité à réagir.

Galilea Montijo choisit une tenue noire et déchaîne les réactions. Photo : Capture Instagram

Certaines des premières réactions sont venues de certains de ses collègues, principalement Tania Rincón, qui a commenté : « Les chaussures » suivi d’un emoji d’un visage en cœur.

Ameeee toute ta tenue je la veux, a commenté @tanializardomx

Ces messages ont été suivis de beaucoup d’autres par les admirateurs de l’hôte de « Vida Tv », « Petits géants« , » Fais-moi rire et tu seras millionnaire « , parmi tant d’autres productions.

Bellezaaa, Joyeuse fête des trois rois ma reine, Hermosisimaa, Tous demandent aux rois des jouets et nous demandons à bientôt, Tu es la plus belle, nous t’aimons, je t’aime, Comme c’est beau, DÉESSE, je t’aime tellement » .

L’instantané a été partagé il y a 19 heures depuis le compte du « femme d’affaires« de la mode, qui a accumulé un total de 52 589 J’aime parmi lesquels les réactions sont appréciées même de Consuelo Duval.

Ce n’est pas la première fois que « Gali« vole des regards dans une tenue noire, la « collaboratrice d’émissions de variétés et de téléréalité » a montré à plusieurs reprises que les vêtements sombres font partie des incontournables de sa garde-robe.

« Le Montijo« Qui à cette occasion a choisi de porter ses cheveux lâches et raides, ornés d’épingles sur les côtés, aurait déclenché il y a plusieurs semaines une forte polémique sur la question de sa garde-robe, qui selon eux contenait des pièces très chères, tant en chaussures, qu’en vêtements. et autres accessoires.

Martha Galilea Montijo Torres, qui apparaîtra dans des mélodrames comme « Le Grand Prix« , » T’aimer est mon péché « , » Le prix de ton amour « , entre autres, serait propriétaire d’une large collection de tennis uniquement de marques prestigieuses.