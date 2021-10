Galilea Montijo et Andrea Legarreta, ont désormais une « mauvaise réputation » | Instagram

Deux beautés de la télévision et animatrices de la célèbre émission Hoy, Andrea Legarreta et Galilea Montijo est récemment devenu connu pour avoir prétendument une « mauvaise réputation » comme titre d’une chanson de la chanteuse Danna Paola.

Les Programme d’aujourd’hui Cela ne fait que peu de temps qu’il a lancé sa deuxième saison de « Les stars dansent aujourd’hui », un segment qui est devenu extrêmement populaire auprès des téléspectateurs.

On dit que les célèbres actrices et chefs d’orchestre ont tendance à « courir » vers les nouveaux talents qui apparaissent dans le programme, comme vous vous en souviendrez au cours de cette 2021, nous avons vu de nouveaux visages tels que Arath de la Torre et Tania Rincón.

Comme vous vous en souviendrez, l’experte sportive travaillait comme animatrice de Venga La Alegría, lorsque la nouvelle de son incorporation au programme a été partagée, tout le monde était excité car cette femme de 34 ans est devenue l’une des animatrices préférées de Hoy.

Selon certains commentaires d’un des collaborateurs de la matinée à la fois Galilée Montijo comme l’épouse d’Erik Rubín Andrea Legarreta, « elles sont considérées » comme les reines du programme et celles qui y ont la plus grande influence.

Galilea Montijo et Andrea Legarreta ont désormais une « mauvaise réputation » | Programme Instagram aujourd’hui

Comme vous le savez bien, la mère de la jeune actrice Mía Rubín est l’animatrice la plus âgée du programme et bien que Montijo n’ait rejoint Hoy, sinon que des années plus tard, elle était une invitée récurrente lors de la première étape du programme.

C’est pourquoi, pendant des années, on a cru que les deux amis sont devenus les personnages influents qui décident qui entre dans le programme et qui ne le fait pas.

C’était précisément Tania Rincón qui a fait certains commentaires sur le travail avec les deux chauffeurs, mentionnant qu’avant d’entrer dans la matinée, elle avait eu l’occasion de vivre avec eux à plusieurs reprises alors qu’elle était l’un de leurs invités récurrents.

Cependant, il a mentionné quelque chose que beaucoup remarqueraient à propos de sa relation avec Andrea et Galilée Montijo, car il mentionne que le Jalisco et l’actrice née au CDMX ont dû faire face au fait que certains leur disent qu’ils ont la mauvaise réputation de « fuir leurs collaborateurs ».

De nos jours, il semble qu’ils le prennent comme une blague et ont même fait quelques commentaires à Rincón où ils l’ont « avertie » de bien se comporter, car ils pourraient lui retirer sa place dans le programme s’ils le voulaient.

D’après ce que nous avons vu tout au long du programme, les trois chefs s’entendent assez bien et l’alchimie est facile à remarquer immédiatement.