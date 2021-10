Galilea Montijo et Cuauhtémoc Blanco, leur histoire d’amour | Instagram

Le chef d’orchestre du Programme d’aujourd’hui Galilea Montijo avait une relation avec l’ancien footballeur Cuauhtémoc BlancCe fut l’une des histoires d’amour des célébrités mexicaines qui a le plus attiré l’attention de l’hôte de la célèbre matinée.

Il y a quinze ans, Galilea et Cuauhtémoc ont eu une relation, qui a commencé de la manière la plus controversée car on dit que leur cour était secrète au début, ceci parce que l’ancien footballeur était marié à cette époque.

Être les deux personnalités publiques Ils ne sont pas à l’abri des autres, les paparazzis et leurs followers enquêtent un peu sur leur vie, il semble qu’ils soient parfaits pour « creuser » aussi bien dans les publications faites par eux-mêmes que faites par d’autres médias.

Galilée Montijo Elle a toujours été une célébrité du spectacle qui se démarque toujours en vue, elle est très aimée de son public, notamment pour ses différentes apparitions dans différents programmes tels que Pequeños Gigantes, Programa Hoy et ¿Qué es la Máscara? Pour n’en nommer que quelques-uns.

Précisément dans Qui est le masque ? Il y a eu un moment qui est devenu un peu comique, puisque Juanpa Zurita a évoqué l’ex-partenaire du politicien mexicain Montijo, sans savoir qu’il avait été son petit-ami, c’était un moment un peu comique qu’ils ont vécu en quelques minutes.

Bien que Blanco ait commencé sa relation avec le chauffeur de Jalisco, il était toujours marié à Marisela Santoyo, Montijo n’a jamais confirmé sa relation avec Cuauhtémoc jusqu’au moment où le divorce a été annoncé.

L’amie et partenaire d’Andrea Legarreta a participé à Big Brother en 2002, étant dans ladite émission de téléréalité qu’en passant, elle s’est ouverte et a parlé des infidélités qu’elle avait subies avec son partenaire, elle a même révélé qu’elle avait été infidèle avec Paty Noël.

Comment votre histoire d’amour s’est terminée

Une fois qu’elle a fini par être la gagnante de Big Brother lorsqu’elle a quitté la maison, le désormais politicien a décidé de la reconquérir, prenant même ses mariachis et lui faisant sa demande en mariage. Galilée Montijo, évidemment le mariage n’a pas eu lieu.

Le mariage ne s’est jamais matérialisé, dans le cas des deux, la méfiance a fini par mettre fin à leur relation, bien qu’ils aient eu quelques préparatifs, ceux-ci ne se sont jamais concrétisés, aujourd’hui Galilea est mariée et heureuse depuis 2011 et a un fils avec son partenaire Fernando Reina Iglesias.

En revanche, Cuauhtémoc Blanco a trois enfants issus de deux mariages et entretient une relation amoureuse avec Natalia Rezende depuis 2015.