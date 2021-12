Galilea Montijo et Cucurrucucú, l’endroit où l’on dit qu’il a dansé | AP / . / .

Beaucoup se souviendront de la célèbre phrase d’Inés Gómez Mont à Ventaneando dans laquelle il appelait « Doña Teibol » l’hôte bien-aimée du Programme d’aujourd’hui Galilea Montijo, eh bien maintenant, un nouveau personnage a émergé dans le show-business qui prétend avoir été un partenaire de la célèbre animatrice de télévision de Guadalajara lorsqu’elle dansait quand elle était très jeune à Jalisco.

Elisa Beristain et Javier Ceriani étaient chargés d’interviewer sur leur programme YouTube Gossip No Like l’homme qu’il prétend être un collègue de Galilée Montijo et Liliana Lago, lorsque les deux célébrités étaient très jeunes et dansaient dans un endroit avec des « tout petits shorts ».

Elisa et son partenaire ont remis en question les rumeurs selon lesquelles Martha Galilea Montijo était une teibolera à laquelle il a répondu que l’endroit n’était pas un teibol, que c’était en fait un endroit familier, qu’elles dansaient, mais elles le faisaient avec un short.

Sur l’insistance des journalistes, l’homme a partagé que les jeunes femmes avaient reçu des billets, mais qu’elles n’étaient pas des teiboleras et que Gali avait grand besoin à ce moment-là. Plus tard, il a insisté sur le fait qu’à la place « ils n’ont pas signé », donc la « célèbre » qui a été faite à l’animatrice et actrice de Televisa n’est pas correcte.

Ils ont mis des factures sur eux, a déclaré l’homme dans une interview avec Gossip No Like.

Le sujet a partagé que c’était lui-même qui avait emmené Liliana Lago, mieux connue sous le nom de « La Nasha Plus », à la gare routière pour en prendre une sur le chemin de Mexico, où il a trouvé une opportunité sur TV Azteca et plus tard, il prendrait Galilée Montijo. Il a ajouté que Montijo n’est jamais revenu ni ne lui a parlé ; Cependant, il a rencontré Lago, qui était le plus affectueux envers lui.

Galilea Montijo y el Cucurrucucú, l’endroit où l’on dit qu’il a dansé. Photo : Instagram.

Il était plus qu’évident que l’interviewé d’Elisa Beristain et Javier Ceriani a une certaine appréciation pour la femme de Fernando Reyna, soulignant qu’elle était une fille dans le besoin et insistant sur le fait qu’elle n’était pas une teibolera.

Actuellement, l’animatrice adorée du Hoy Program est en plein scandale après la sortie du livre Emma et les autres dames du narco, où le nom de Galilée Montijo apparaître.

L’artiste a été assez touchée par cette publication et est sortie sur les réseaux sociaux en train de pleurer pour se défendre elle et son mari, une action qui n’a pas été très bien vue par beaucoup lorsqu’ils ont assuré qu’elle donnait « trop ​​d’informations ou d’explications ».

Anabel Hernández était l’auteur du livre qui indique que le présentateur de grands projets tels que le Téléthon et Pequeños Gigantes était un partenaire du puissant Arturo Beltrán Leyva ; cependant, il ne l’associe pas à son entreprise.