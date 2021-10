Galilea Montijo et la raison de sa rupture avec Cuauhtémoc Blanco

Comme vous vous en souvenez peut-être, la relation entre la Galilée et Blanc Cela a commencé comme un secret, car il était toujours marié à Marisela Santoyo et en fait c’était l’une des relations les plus célèbres et les plus écoutées à cette époque, nous allons donc récapituler ce qui s’est passé entre eux.

La vérité est que le monde du divertissement n’est pas dépourvu de scandales et cela inclut les romances et les trahisons, comme celles que Galilea Montijo et Cuauhtémoc Blanco ont menées il y a plus de 15 ans lorsqu’ils ont fait connaître leur romance.

Bien que la relation entre conducteur et le ex-footballeur Cela a duré plusieurs années, il s’est toujours retrouvé impliqué dans l’œil du cyclone, principalement parce qu’il était encore marié à Marisela Santoyo lorsque cette nouvelle relation a commencé.

C’est pour cette raison que l’animatrice Galilea Montijo n’a jamais reconnu avoir des liens avec l’ancien footballeur avant de confirmer son divorce.

Cependant, après avoir passé quelques mois enfermée dans la maison de « Big Brother VIP », elle s’est ouverte et a parlé de toutes les trahisons que son partenaire de l’époque avait commises, affirmant même que Cuauhtémoc Blanco lui avait été infidèle avec la célèbre Paty Navidad.

Enfin, le tremblement de terre s’est senti plus fort lorsque l’actrice s’est également imposée comme la gagnante du programme et, en même temps, a fait face à la pire crise de sa parade nuptiale.

Après le conflit d’infidélité que l’actrice a vécu alors qu’elle participait à « Big Brother », l’ex-footballeur a tenté de la reconquérir et a amené un groupe de mariachis à la porte de sa maison ; au chant pur et aux rancheras, il a demandé au chauffeur de l’épouser.

Cependant, les allées et venues entre les célèbres sont plus fortes et le mariage ne se concrétise pas, les préparatifs sont tronqués et la méfiance l’emporte sur l’amour.

Il est à noter que le couple a essayé par tous les moyens de prendre soin de leur relation jusqu’à ce qu’ils aient des enfants, cependant, tout n’a abouti à rien.

Au fil des années, Galilea Montijo a repris sa vie personnelle et s’est donné une nouvelle chance en amour et c’est ainsi qu’en 2011 il a épousé Fernando Reina Iglesias avec qui il a un fils.

Alors que Cuauhtémoc Blanco a trois enfants issus de deux mariages différents et en ce moment il est en couple avec Natalie Rezende.

En 1993, elle débute sa carrière artistique en remportant le concours de beauté La chica Tv, puis en 2001 elle anime l’émission Vida TV, aux côtés d’Héctor Sandarti et Lilí Brillanti.