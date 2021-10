Galilea Montijo et le mystère de son absence dans le programme Hoy | Instagram

Pendant quelques jours, le chauffeur et actrice Galilea Montijo n’est pas apparue dans le Programme d’aujourd’huiCertains se demandent pourquoi tant de mystère avec sa « disparition », elle manque définitivement à ses fans.

Cette situation a créé pas mal d’incertitude parmi les fans de la matinée, certains d’entre eux ont même interrogé les animateurs du célèbre programme via les réseaux sociaux, vous savez sûrement que Hoy a son propre Instagram.

C’est précisément son amie et partenaire de production Andrea Legarreta qui a mis fin à l’agitation des fans de Galilée Montijo.

Le mystère qui a causé l’absence de la belle présentatrice de télévision de 48 ans a dû être clarifié par ses propres confrères et sous l’insistance des téléspectateurs ils n’ont eu d’autre choix que d’en citer la raison.

Galilea Montijo et le mystère de son absence dans le programme Hoy | Instagram galileamontijo

La personne chargée de partager la raison était Legarreta elle-même qui est devenue une très bonne amie de Montijo, pendant des années, ils ont partagé un écran dans le célèbre programme, c’était plus qu’évident.

Le plus drôle, c’est qu’il l’a pris comme quelque chose de drôle, il a dit que Galilea Montijo était en vacances et que pendant ces jours, il devait encore en prendre plus, alors il en a profité pour passer plus de temps avec sa famille, son mari et son fils.

Cette information était un peu incomplète car la femme d’Erik Rubín n’a pas mentionné le jour où son ami chauffeur reviendrait, il n’y aura donc pas d’autre choix que d’attendre patiemment de pouvoir revoir son visage.

RUMEURS SUR SON DEPART AUJOURD’HUI

Il y a quelques jours un nouveau membre du programme Hoy a rejoint leurs rangs, la belle Tania Rincón, qui a d’ailleurs décidé d’éclaircir les rumeurs qui ont commencé à émerger immédiatement car son arrivée dans le programme a coïncidé avec le départ de Galilée Montijo.

Il a remercié Legarreta d’avoir clarifié cette question, car certaines personnes avaient soupçonné que le départ du Jalisco était lié à son arrivée.

Quelque chose qui a peut-être aidé à calmer un peu les esprits du public téléspectateur et des internautes, c’est qu’il fallait aussi se reposer de temps en temps et se déconnecter de tout était nécessaire, cela aide sûrement les conducteurs à rentrer plus frais et avec des « batteries ».

Galilea littéralement déconnecté de partout, notamment de ses réseaux sociaux, puisqu’il est d’habitude assez actif, cette fois sa dernière publication sur Instagram remonte à cinq jours.